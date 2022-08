Es sabido que las vacaciones de verano son el momento perfecto para desconectar y relajarse. Por eso, es uno de los momentos en los que más se lee: cuanto más tiempo libre, más ratos para engancharse a la lectura. Amazon es un punto clave para adquirir cualquier libro si no lo encuentras en un librería de confianza. Por eso, si no se te ocurre ningún título en particular y quieres dejarte guiar por lo que otros compraron antes, aquí tienes los diez títulos de ficción en físico y castellano más vendidos de la plataforma:

Todas esas cosas que te diré mañana Elísabet Benavent vuelve a colarse entre las autoras más vendidas del país con esta nueva novela romántica. Después de convertirse en un éxito con Valeria y su popular serie de Netflix, la autora lanza Todas esas cosas que te diré mañana. Miranda, la protagonista, trabaja como subdirectora en una revista de moda y acaba de romper con Tristán, pese a ser muy feliz junto a él. Miranda se pregunta si podría haber cambiado algo para que todo hubiera salido bien y si sería posible dar marcha atrás. ¿Y si realmente fuera posible dar marcha atrás? Su precio es de 17,95 euros. Romper el círculo Lily ve comprometida su relación con el famoso neurocirujano Ryle Kincaid cuando aparece Atlas, su primer amor, repentinamente. Collen Hoover construirá la historia de la protagonista, que ve su relación amenazada tras los comportamientos de Ryle. Su precio es de 17,95 euros. Nosotros en la luna Esta novela de Alice Kellen cuenta la historia de Rhys y Ginger. Ambos se conocen en las calles de París sin saber que su vida iba a cambiar para siempre. El problema es la distancia y lo diferentes que son, ya que ella vive en Londres y él no vive en ningún lugar concreto. Cada noche su amistad crece entre e-mails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. El problema real vendrá con el tiempo. Su precio es de 8,50 euros. ¿Y si lo probamos? Megan Maxwell lanza esta novela erótica que cuenta la historia de Verónica Jiménez, de 38 años. Cuando la mujer conoce a Naím Acosta, su concepción sobre los hombres y las relaciones parece cambiar, pues cree haberse enamorado de él. Pese a sus diferencias, apuestan por conocerse y probar cosas nuevas. Su precio es de 16,05 euros. La cuenta atrás para el verano: La vida son recuerdos y los míos tienen nombres de persona La Vecina Rubia, famosa en redes, lanza este libro en el que entrelaza el tiempo, su vida y las personas que han formado parte de ella. En manos de los lectores queda descubrir qué partes son verdad y cuáles son ficción. Su precio es de 17 euros. Los renglones torcidos de Dio Torcuato Luca de Tena publicó Los renglones torcidos de Dios en 1979. En la novela se relata la historia de Alice Gould, internada en un hospital psiquiátrico tras haber sido determinado que tenía una obsesión con atentar contra su marido. Ella, sin embargo, creía ser investigadora privada. Su inteligencia hará dudar a los médicos, que no sabrán si su ingreso era injusto o no. Su precio es de 8,50 euros. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 1: La mascota más grandota Un libro infantil para aprender a leer a través de la historia de María y su mascota. Su precio es de 6,60 euros. El libro negro de las horas El exinspector Unai López de Ayala tiene una semana para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas si no quiere que su madre muera. Eva García Sáenz De Urturi es la autora de este thriller, que transcurre en el año 2022 en Vitoria. Su precio es de 19,85 euros. Violeta Isabel Allende es la autora de esta novela épica y emocionante que abarca los momentos históricos más relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020. Violeta es la protagonista de estas páginas y vive momentos históricamente extraordinarios desde sus primeros días de vida. Su precio es de 21,75 euros. Siete agujas de coser Siete mujeres muy diferentes coinciden en una pequeña academia de costura donde compartirán la historia de sus vidas. La autora, Lucía Chacón, hace un recorrido por la vida de Julia, Amelia, Sara, Catherine, Margarita, Laura y Marta, que han llegado al mundo de la costura por diversos motivos. Su precio es de 19,85 euros.