La primavera está aquí, las flores florecen y estos temidos insectos vuelven a aparecer. Es imposible dar un paso en un parque o incluso en un jardín sin verlas zumbando. Y mucho menos cuando comemos o llevamos un perfume muy persistente. Por no hablar de cuando los encontramos por la casa o alrededor de nuestras plantas en el balcón.

Ahora que las temperaturas están subiendo, nos quedamos con las ventanas abiertas más a menudo, por lo que el riesgo aumenta. Hoy, sin embargo, vamos a ver cómo evitar que estos insectos nos visiten, pero también cómo evitar que aniden. Si notamos un constante ir y venir en las cercanías de nuestra casa, podríamos encontrarnos con un nido cerca.

Mantenga a las abejas, avispones y avispas fuera de los balcones y patios con estos útiles remedios naturales repelentes

Ya hemos hablado de algunas plantas repelentes para mantener alejados a los insectos, especialmente a los mosquitos. Comprar una planta de salvia, por ejemplo, puede ser realmente el punto de inflexión para disfrutar de nuestros días en la terraza con tranquilidad.

Diferencias entre abejas, avispas y avispones

Las abejas, a diferencia de las avispas y los avispones, son una especie protegida e inofensiva que debe ser protegida. Las avispas y los avispones son miembros de la familia Vespidae. Dependiendo de la especie a la que pertenezcan, también pueden ser extremadamente peligrosos. Si observa un nido, no intente destruirlo usted mismo, sino que contacte con los bomberos. En vista de ello, lo mejor es utilizar métodos no perjudiciales para mantener alejados a estos insectos. No siempre es fácil distinguir con qué tipo de insecto nos enfrentamos y podemos correr el riesgo de perjudicar a las abejas. Pero esto no significa que no podamos proteger nuestros hogares con métodos naturales.

Aromas fuertes y no deseados

Uno de los remedios naturales más eficaces sería el café, concretamente el café en polvo. El intenso aroma de los granos molidos actúa como un repelente natural para estos insectos. Pero también sirven el café de cebada en polvo, la achicoria en polvo o la borraja en polvo. Para obtener el máximo efecto, pon un poco de polvo en un cenicero. Quémalo, siempre con cuidado de no quemarte, y el humo mantendrá alejados a estos insectos.

Los aceites esenciales o macerados de ajo y cebolla también parecen ser eficaces. Rociamos las plantas con los macerados, que también mantendrán alejados a los pulgones. Mientras que en el interior utilizamos difusores de aceites esenciales, como el romero, el geranio o el alcanfor. Evitamos la lavanda, la albahaca u otras plantas aromáticas, ya que podrían atraerlas en lugar de repelerlas. Si es posible, instale mosquiteras en todas las ventanas o al menos en las ventanas francesas.

Compruebe los áticos, los canalones, las cajas de las persianas y las mosquiteras retráctiles. A veces son los lugares más descuidados donde anidan estos insectos. Así que mantengamos a las abejas, avispones y avispas fuera de nuestros balcones y jardines con estos prácticos métodos. Si también tenemos árboles frutales, es posible que también necesitemos algunas trampas. A estos insectos les gusta mucho la fruta azucarada.