Este es el pasado televisivo de Nuria Martínez, la amiga especial de Omar Montes que participa en GH VIP 7

Telecinco ha apostado por Nuria Martínez como concursante de esta nueva edición de Gran Hermano VIP 7. Lo cierto es que el casting que han llevado a cabo para este espacio que empezó ayer ha sido alucinante, han metido -como era de esperar- en una misma casa a personajes que tienen conflictos de fuera pero también, a distintas personalidades del ámbito televisivo. Una de las más desconocidas es la protagonista de esta noticia, ya que se sabe muy poco de ella.



Apareció en nuestras pantallas hace unas semanas por verla en compañía de Omar Montes y mucho se dijo de ella, una amiga, su nueva novia... Pues bien ella misma ha confirmado esta mañana en la casa de Guadalix de la Sierra que son amigos con derecho a roce.



El pasado de Nuria Martínez es muy desconocido pero no se aleja tanto de la pantalla como creemos porque ha estado en un programa de televisión. En 2017 se presentó a "Contigo al fin del mundo" de Antena 3, donde la concursante de Gran Hermano VIP era una de las protagonistas que trataba conquistar el corazón de Raúl pero que se quedó a las puertas ya que no lo consiguió.



Este jueves por la noche entraba en este reality donde asegura que va a darlo todo. Lo cierto es que es una apuesta un poco arriesgada por parte de la cadena ya que no sabemos nada de ella, simplemente que en estos últimos meses ha estado conociendo a Omar Montes. De hecho, tanta es la relación que tienen ambos que ha sido la protagonista de un videoclip del cantante, en la que podemos ver cómo le gusta la música que hace el que un día fue novio de Isa Pantoja.





No todo acaba ahí porque es bailarina -también modelo- y es que una de las pistas que dio la organización de Gran Hermano para no desvelar su nombre es que sería una persona a la que le gusta muchísimo bailar, tanto es así que es su profesión.una cifra que muchos envidian y que seguro que sigue creciendo ahora que se va a exponer 24 horas en la casa de Guadalix de la Sierra.