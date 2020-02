Fernando Alonso se tatúa en Avilés el emblema de Asturias

Fernando Alonso ya no sólo lleva la cruz de la Victoria en su casco, ahora también la lleva en la parte interna de la muñeca. El piloto asturiano acudió ayer a su tatuador de confianza, el avilesino Juan Manuel García Fernández -conocido por su estudio Xuama Tatto-, para pintar en su piel el emblema del Principado.



No es el primer tatuaje que se hace Alonso en el estudio avilesino. El samurái con una katana que el piloto tiene en su espalda es obra de Xuama. "Un samurái no tiene fuerza sólo en los músculos. Inteligencia y fuerza de voluntad es donde posee la energía suficiente para realizarlo todo", dijo el piloto en referencia a su tatuaje.







El estudio de tatuajes avilesino ya fue el encargado en 2010 de rediseñar el casco del piloto asturiano. Fue en el circuito de Mónaco de Fórmula 1 de ese año cuando el diseño vio el mundo. El casco, en blanco y en dorado, simulaba un puzzle con las 32 victorias que, hasta entonces, había obtenido Alonso en F1., decía entonces el asturiano sobre Xuama.comentaba el tatuador en las redes sociales donde ambos han publicado la foto del encuentro y el momento en el que la cruz de la Victoria tomaba forma en la parte interior de la muñeca de Alonso.Alonso se encuentra estos días en la región de vacaciones tras su participación en el Dakar el pasado mes de enero. Era su primera vez en la prueba, pero ya ha anunciado que le gustaría volver a la carrera para ganarla.