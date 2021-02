Cantó se queda en Eurovisión

Esta vez la decisión sobre la canción era exclusivamente de los eurofans, sin la intervención de un jurado profesional. “Voy a quedarme” recibió el 58 por ciento de los votos emitidos por el público a través de la página web de la televisión pública, la aplicación de Eurovisión, por llamadas telefónicas y mensajes de texto. El veredicto se dio a conocer en el transcurso de un programa especial, “Destino Eurovisión”, emitido el pasado sábado.

Durante ese programa el artista interpretó el tema seleccionado y el otro candidato, “Memoria”. Además, cantó a dúo con invitados como Vanesa Martín, Andrés Suárez, Pastora Soler, Edurne y Cepeda.

Cantó interpretó a capela “Voy a quedarme”, con el respaldo de una efectista escenografía diseñada por el holandés Marvin Dietmann, el responsable de la puesta en escena de Conchita Wurst en Eurovisión 2014, con la que la intérprete se alzó con el triunfo. Dietmann será quien planifique la presentación española en la final.

“‘Voy a quedarme’ es pura poesía. Hemos tratado de construir una escenografía muy minimalista porque la canción por sí misma es muy potente y, combinado con la voz de Blas, va creciendo y haciéndose cada vez más grande. Sin ni siquiera luz frontal, solo algunos focos sobre el artista. La razón es muy sencilla: lo más importante es él, su voz y este momento”, explicó Dietmann.

Sobre la canción seleccionada, Blas Cantó dijo que “tiene todos los registros” que él maneja. El cantante ha participado en la composición del tema junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega (“Dangelo”) y Dan Hammond.

El candidato español contó que empezó a escribir “Voy a quedarme” en mayo, durante el tiempo que pasó en confinamiento en casa de su madre, en Murcia, y en un momento especialmente doloroso para él, tras haber pasado por un episodio de ansiedad. “Estaba perdiendo a mi padre. Tenía tantas cosas que decir... Esa canción me hizo llorar mucho”, se sinceró. Cantó durante la emisión televisiva del fin de semana. Llegó a hacer tres versiones de la letra, hasta conseguir “sacar de dentro todo lo sufrido”.

El pasado mes de noviembre la grabó en Madrid, coincidiendo con el fallecimiento de su abuela por covid. “No podía cantarla sin emocionarme, pero ahora me siento fuerte”, confesó. Ahora es capaz de sentir la presencia de quienes se han ido, explicó, aunque no sea físicamente. “Por eso para mí no es una canción triste, sino optimista”, declaró.

Las votaciones para elegir el tema que representará a España en Eurovisión 2021 se abrieron tras ser presentadas las dos canciones candidatas al público, el pasado 10 de febrero, y desde el principio los seguidores del festival se decantaron mayoritariamente por “Voy a quedarme”.

Blas Cantó, exintegrante del grupo “Auryn” y ganador de la quinta edición del concurso de televisión “Tu cara me suena”, ha actuado en Asturias en varias ocasiones. En Oviedo, la última vez que se subió a un escenario fue en las fiestas de San Mateo de 2019, en un concierto en la Losa con Ana Guerra.