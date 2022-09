Decidir un nuevo peinado no es una tarea fácil, sobre todo si es muy diferente al que solemos elegir. Tenemos miedo de que no nos siente bien y de que no podamos llevarlo con facilidad. Sin embargo, un buen corte de pelo puede mejorar mucho el aspecto de la persona y tiene un efecto rejuvenecedor inmediato, sobre todo si el cabello está quebradizo y debilitado.

Para ir a lo seguro sin ser demasiado atrevido, podemos inspirarnos en las sugerencias de los estilistas para el otoño invierno 2022/2023. Proponen cortes medios elegantes y ponibles, lo suficientemente versátiles como para adaptarse a todos los rostros y a todas las edades. Sin descuidar ni forzar la estructura del cabello. El cheek bob, una propuesta con mil variaciones La propuesta más interesante y versátil es el cheek bob, el bob corto que realza las mejillas y los pómulos. Los expertos en maquillaje saben que los pómulos son un elemento de belleza muy importante que se puede realzar con el maquillaje, pero también con un corte de pelo adecuado. La longitud del pómulo que llega hasta la línea de la mandíbula está especialmente diseñada para lograr este resultado. Da un aire alegre de eternas niñas, pero también es chic e hiperfemenino. El cheek bob tiene muchas variantes y puede adaptarse a cada rostro y tipo de cabello. El clásico bob francés es muy corto, apenas cubre las orejas y se lleva estrictamente con flequillo. Sin embargo, se puede peinar de muchas maneras para que se adapte a la forma de tu cara. El largo puede llegar hasta la barbilla y puedes prescindir del flequillo si no te gusta. Queda muy bien en personas con cara ovalada o cuadrada. Si el rostro es irregular, es mejor optar por una longitud de barbilla. Más versátil es el bob italiano. En comparación con el modelo francés, es más largo y supera definitivamente el tamaño de las orejas, pero deja el cuello al descubierto. Tampoco adopta estrictamente un flequillo y a menudo lo sustituye por un quiff lateral. Es un peinado más suave y voluminoso con las puntas dobladas hacia dentro o hacia fuera. Un peinado informal y de bajo mantenimiento que se consigue con un estilo natural y esponjoso. La versión más estructurada presenta pliegues creados con mucho arte. Sin duda, realza los pómulos este corte de moda y da un aspecto juvenil y alegre.