Un hombre, a punto de morir de una infección craneal por usar bastoncillos para los oídos

Un hombre residente en Inglaterra acaba de ser objeto de un artículo en una de las revistas más conocidas de medicina de su país después de que sufriera una importante infección craneal al limpiarse los oídos con unos bastoncillos. La infección era, según los doctores que le trataron, "potencialmente mortal". El paciente, de 31 años, empezó a tener problemas cuando la punta de uno de esos bastoncillos de algodón se atascó dentro de su pabellón auditivo.

Los médicos explican que el paciente en cuestión "desarrolló una infección bacteriana grave que avanzó hacia el hueso de la base de su cráneo y luego se extendió hacia el interior de su cerebro". El paciente fue tratado en el Hospital Universitario de Coventry en Inglaterra a donde llegó al servicio de urgencias después de llevar diez días sufriendo dolor y secreción en su oreja izquierda. Al parecer también padecía un fuerte dolor de cabeza en esa zona. Los médicos relatan que el hombre llegó incluso a vomitar por esos dolores y que había empezado a tener problemas de tipo neuronal. No se acordaba ya ni de las personas que le rodeaban. La infección se extendía y era el momento de actuar. (Aquí puedes ver un artículo en el que te contamos cómo limpiarte de forma correcta los oídos).

En las pruebas médicas se vio que tenía dos zonas del cerebro completamente llenas de pus. Durante la primera intervención los facultativos que examinaron al hombre localizaron y retiraron la punta de algodón del bastoncillo que había quedado dentro del tímpano. Al parecer la pieza llevaba ahí años: había provocado ya varios problemas en los últimos meses en el conducto auditivo del paciente en cuestión. El hombre tuvo que estar hasta dos meses tomando antibióticos para tratarse de una infección que podía haber evitado si se hubiera dado cuenta de lo que tenía dentro del oído: un trozo de algodón cada vez más rodeado de cera y suciedad.

Afortunadamente en este caso la infección se pudo tratar a tiempo. Eso sí los médicos le recomendaron a su paciente que no volviera a utilizar este tipo de bastoncillos para los oídos. Entonces ¿sabes cómo debes limpiarte esta zona de tu cuerpo? En este artículo te resumimos algunos ´consejos interesantes pero recuerda que sólo hay que limpiar los oídos con los bastoncillos en la parte exterior: es ahí donde no pueden causar ningún tipo de molestia. Ante cualquier dolencia por mínima que sea se recomienda que, al ser una zona sensible, acudas a tu médico de confianza.