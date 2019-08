Sanidad pide la "retirada del mercado de todas las unidades" de este medicamento para la hipertensión

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta informativa a través de su portal digital para informar de que ha solicitado la "retirada del mercado de todas las unidades" de un medicamento para la hipertensión. La AEMPS, como agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, es responsable de garantizar a la sociedad, desde la perspectiva de servicio público, la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización, en interés de la protección y promoción de la salud de las personas, de la sanidad animal y el medio ambiente. Entre sus principales funciones, destaca "el seguimiento continuo de la seguridad y eficacia de los medicamentos una vez comercializados y el control de su calidad", así como "la supervisión del suministro y el abastecimiento de los medicamentos".

La agencia ha indicado que han solicitado la retirada del medicamento MICARDISPLUS 80mg/12,5mg comprimidos 28 comprimidos, un producto que se utiliza "para el tratamiento de la tensión arterial elevada (hipertensión esencial) en adultos cuya tensión arterial no se controla suficientemente cuando se utiliza telmisartán solo" (Telmisartán pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como antagonistas de los receptores de la angiotensina II. La angiotensina II es una sustancia producida en su organismo que provoca que sus vasos sanguíneos se estrechen, aumentando por tanto su tensión arterial. Telmisartán bloquea el efecto de la angiotensina II, de modo que se relajan los vasos sanguíneos y se reduce su tensión arterial), indica la AEMPS.

En concreto, la AEMPS describe el defecto como un "error tipográfico en la dosis que figura en el cartonaje en algunas unidades del lote 944492 del referido medicamento, apareciendo "Micardisplus 80/25 mg" en lugar de "Micardisplus 80/12,5 mg"". Por ello, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha solicitado como medida cautelar "retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote 944492 y devolución al laboratorio por los cauces habituales" y ha solicitado a los organismos competentes de las comunidades autónomas que realicen un seguimiento de la retirada.

La AEMPS vela por la seguridad de los usuarios realizando múltiples controles sobre todos los fármacos que se distribuyen en España. Hace tan solo unos días ordenó la retirada de un lote del antidepresivo y ansiolítico Venlafaxina Retard Davur por no cumplir los requisitos de calidad. También ha solicitado que las embarazadas no tomen este medicamento por "riesgo de aparición de malformaciones congénitas en el feto".