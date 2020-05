La fruta que debes comer a diario para quitar las agujetas y perder peso sin esfuerzo

El inicio de la fase 0 del desconfinamiento por coronavirus ha llenado de corredores y paseantes las calles españolas. Y los expertos coinciden: hay mucho "nuevo runner" que ha desempolvado el chándal tras muchos años en el armario. Y, especialmente tras varios meses de inactividad, aparecen los obstáculos conocidos: las agujetas.

Los expertos indican que unos buenos estiramientos y llevar un ritmo adecuado de ejercicio es lo mejor para evitar las pequeñas roturas (eso en realidad son las agujetas).

Pero, una vez que aparecen, hay remedios caseros para luchar contra ellos. Y la alimentación cobra una importancia capital, también para perder peso, ya que hacer ejercicio la principal ayuda para ello. Hay una fruta habitual, de hecho, en la que los expertos ponen especial énfasis, según asegura la publicación especializada "Men's Health" y no es otra que la piña, que es una de las frutas más dulces que hay. Los estudios realizados dicen que sus carbohidratos ayudan a recuperar rápidamente tras un esfuerzo, por tanto se recomienda consumirla justo después del ejercicio.

La clave es el glucógeno que se recupera, que se ha gastado previamente en el esfuerzo físico. Por otro lado, la piña contiene bromelina, que es una encina que ayuda a reparar las fibras musculares dañadas y que provocan las agujetas. Las agujetas, a modo de explicación rápida, son microrroturas que aparecen en el cuerpo por la acumulación del ácido láctico y se van en unas 48 horas.

De todos modos, la mejor fórmula para evitarlas es no irse de madre. "El mejor tratamiento es la prevención: estirar bien y hacer ejercicio en progresión muy lenta. No podemos iniciar fuerte el ejercicio, si no que debemos llevar un ritmo adecuado a nuestras posibilidades", explica Miguel del Valle (Villaviciosa, 1955), especialista en Medicina del Deporte y Catedrático de la Universidad de Oviedo. "Además de las agujetas, también pueden aparecer ampollas, al no estar acostumbrados a zapatillas y calzado deportivo tras tanto tiempo encerrado. Lo mejor contra las agujetas, una vez que surgen, es una buena rehidratación. Mucha gente también utiliza antiinflamatorios o analgésicos.

"Lo mejor es desintoxicar el cuerpo con una buena rehidratación", explica Del Valle, que recalca que tras el entrenamiento es preciso aplicar un "enfriamiento". El experto se refiere a que no es recomendable parar de golpe, si no que se debe optar por unos estiramientos al finalizar (además de los iniciales). Una vez en frío, la crioterapia (usar el frío) también es recomendable. Los expertos, además, recomiendan a los "novatos" en el running un buen calzado, usar ropa blanca y muchos estiramiento. En este enlace puedes consultar varias premisas a seguir.