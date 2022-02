La odisea de Pelayo para comunicarse a pesar de la ELA

“Eres más fuerte que Hulk”.

Lo dice Guille. Lo dice y lo ha escrito junto a un dibujo suyo del forzudo de Marvel. Tiene cuatro años y proclama, sin albergar duda alguna, que su padre es un forzudo. A pocos metros de esta lámina colgada en la pared de su habitación, el forzudo, Pelayo García Sánchez, libra una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Una batalla sin tregua: cada día, cada hora, cada minuto le recuerdan sus limitaciones. Permanece tumbado. No puede moverse. Respira mediante un tubo conectado a una máquina. Come por otro conducto que va directamente al estómago. Con esfuerzo logra activar los músculos de la cara para sonreír. Solo puede comunicarse “tecleando” letras con el iris de sus ojos en una pequeña pantalla de ordenador. Y, ante este panorama, Pelayo García Sánchez “declara” a LA NUEVA ESPAÑA a través de su teclado: “Tengo mucha suerte porque tengo una mujer y un hijo que me quieren incondicionalmente y me ayudan 24 horas. Y tengo unos amigos que están ahí cada día para lo que sea”. Ese es el secreto que le mantiene vivo. Esa es la fuerza que sostiene a este “Hulk” ovetense de 43 años que desde hace tres pelea con bravura contra un enfermedad cruel e inexorable.

Guille vino a este mundo muy poco antes de que su padre comenzara a percibir los síntomas de una enfermedad neuronal devastadora que origina una atrofia progresiva de casi todos los músculos del organismo. Hay dos excepciones: el corazón y la musculatura que controla la motilidad de los ojos y los esfínteres (vesical y anal).

Cada tarde, cuando sale del colegio, a Guille le encanta bailar en la habitación con su padre. Los vídeos de los “Minions” son sus favoritos, y Pelayo hace de DJ para el pequeño.

“Quiero demostrar que se puede ser feliz y que merece la pena cada minuto. La cosa, como dice mi mujer, es aprovechar cada segundo que nos da la vida”, dice Pelayo García. Está hablando de Paula Corteguera Martínez, 37 años, natural de Ribadesella. Estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE), trabajó durante unos años y ahora se dedica a atender a su marido y a su hijo. A tres turnos y in darse importancia. “Pelayo me necesita. No puedo separarme de él porque soy la única que puede entender lo que le pasa, lo que le duele, lo que nos quiere decir”, explica. Recientemente, en Navidad y en enero, Pelayo García permaneció tres semanas ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). “Estuve con él todos los días, de siete y media de la mañana a once de la noche. Es la única manera de que los médicos y las enfermeras puedan saber lo que le pasa”, indica Paula.

Por eso, dentro de esta odisea que significa pelear cada día frente a la ELA, Pelayo García Sánchez quiere focalizar un objetivo para todos sus compañeros de batalla: la comunicación. Que todos puedan disponer de un ordenador como el suyo, que acciona mediante los ojos, para conectarse con el mundo: “Lo que me preocupa es que hay mucha gente que no tiene la oportunidad de tener este sistema, y que le formen y le motiven a usar esto”. Por eso ha querido aparecer en este reportaje: para concienciar a todos los que pueden hacer algo para derribar esa aniquiladora barrera llamada incomunicación. “Con este sistema de comunicación, que vale 4.000 euros, cualquier persona, desde niños a mayores, con la formación adecuada puede comunicarse perfectamente. Y en los hospitales, si no podemos tener estos equipos, al menos una tabla de comunicación, que es algo sencillo de utilizar y evitaría muchos malos momentos a los pacientes y facilitaría el trabajo de los sanitarios”.

Esta y muchas otras consideraciones ha querido trasladar Pelayo García a los lectores de LA NUEVA ESPAÑA. Valórese cada palabra por el esfuerzo que a este ovetense le supone teclear cada letra con el iris de sus ojos. Una faceta más de una lucha diaria que se desarrolla en una habitación luminosa, tras una mudanza realizada en plena pandemia.

El campo de batalla de Pelayo está decorado con los dibujos de Guillermo: un arcoiris, un corazón y un dibujo de Hulk. Hoy, los padres y el hijo llevan unas camisetas en las que aparecen vestidos como superhéroes. Es un regalo de unas amigas de Paula. Cuando su padre llevaba una mascarilla para respirar, Guille explicaba a los conocidos que su padre era “un superhéroe con máscara”. “Siempre le digo a mi hijo que soy un superhéroe en reparación”, puntualiza Pelayo.

Guille salta, baila, abraza a su padre sin parar. Convive con la ELA con toda naturalidad. El pasado domingo les visitó en su casa el exfutbolista Juan Carlos Unzué, otro superhéroe de la ELA en la difusión de la enfermedad y de lo que los enfermos necesitan. “Vinieron él y su mujer, María; fue un detalle que no olvidaremos jamás”, enfatiza Paula Corteguera.

Antes de despedirse de LA NUEVA ESPAÑA, Pelayo formula una petición: una foto sonriendo junto a su familia. Un gesto muy sencillo de un Hulk que sabe que su enorme fortaleza es, en buena parte, prestada por quienes le quieren “incondicionalmente”.