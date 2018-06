"España está llamada a ser un país de referencia en eSports"

Los eSports están de moda. La industria crecerá un 38% este año, hasta los 782,2 millones de euros, el 77%, 600 millones de euros, un 48% más que el ejercicio anterior, emanará de patrocinios y publicidad. "Los deportes electrónicos han iniciado una nueva fase para convertirse en una industria madura. Los dos próximos años serán cruciales. El éxito de las ligas, la implementación de las regulaciones, la llegada de nuevos formatos y competiciones son algunos de los factores claves. Dependiendo de cómo evolucionen estos factores, los eSports podrían acelerar su crecimiento hasta los 2.400 millones de dólares (2.074 millones de euros) en 2020", se lee en la introducción del informe Una visión general de eSports en Europa, publicado por la firma de análisis Newzoo.

Álvaro Marco, socio del despacho de abogados BDO, preside desde finales de 2017 la asociación empresarial de los eSports (AEeS). La organización, que nace en el núcleo de la representación legal de la industria, busca ofrecer solidez a un mercado todavía en pañales pero con una perspectiva de crecimiento extraordinaria. Con 74 asociados, la entidad confía en aglutinar al conjunto del sector en España, "llamado a convertirse en uno de los países de referencia en eSports", en palabras del presidente de esta agrupación profesional.

Las fuentes del sector hablan de un mercado en vías de maduración, ¿en qué punto se encuentra la industria?

El sector ya es maduro en países como Corea del Sur, China, Japón, Alemania, Inglaterra y los países nórdicos, principalmente. Y ha entrado en una importante fase de crecimiento y consolidación en los países mediterráneos como España, que está llamado a convertirse en uno de los países de referencia en eSports.

¿Qué hace suponer que España alcanzará esa posición internacional?

Las telecos con sede en España están apostando fuertemente por esta industria, cuyos márgenes de beneficios son elevados. Las empresas de gran consumo, estilo de vida y alimentación han entrado de lleno a patrocinar un sector que interesa a un importante target de la población entre los 15 y los 40 años, un filón importante al que sería difícil llegar con una sola acción otro modo.

¿Por qué esta revolución en España?

España de por sí tiene mucha tradición deportiva. La liga de fútbol es la más importante del mundo, la de baloncesto la más destacada a nivel europeo, equipos como el Real Madrid y el Barcelona FC son campeones en distintas disciplinas y destacamos en otros deportes. Nos gusta lo competitivo, en España somos capaces de competir al máximo.

Además, España es un lugar al que la gente le gusta vivir y trabajar. Este es, por lo tanto, un buen momento para apostar por los eSports en cuanto a las posibilidades de desarrollo empresarial que se aventuran en el sector. La Liga de Videojuegos Profesional, adquirida recientemente por Mediapro, y la Súper Liga Orange, las dos competiciones oficiales españolas, son solo el principio. LaLiga eSports, el proyecto de deporte digital de LaLiga, está a punto de ver la luz. Y el FC Barcelona ha entrado asimismo en el sector de la mano de Konami y eFootball.pro, la empresa de Gerard Piqué. Es una tormenta perfecta, en el buen sentido

¿En el sentido de la innovación?

Por su naturaleza, los eSports son un sector íntimamente ligado a la innovación. Los juegos son cada vez más elaborados y complejos porque gran parte del éxito de la industria se debe al desarrollo tecnológico€ Solo hay que echar una partida a Call of Deuty o a League of Legends. Las posibilidades son infinitas y esto lo saben bien los desarrolladores y los broadcasters no tradicionales como Youtube, Twitter y Facebook que se nutren cada vez más de los contenidos generados por este sector.

¿Cuál es la estrategia detrás de las grandes marcas y medios de comunicación?

Algunas están patrocinando directamente equipos y jugadores, otras crean sus propias formaciones para tener mayor control sobre ellos y un tercer grupo, como Orange, patrocinan ligas. Movistar es la primera de la lista en inversión con Movistar Riders, su club de eSports, y un canal propio, entre otras acciones. Le siguen Vodafone y Orange. La primera patrocina uno de los equipos más importantes y la segunda sostiene una de las dos ligas nacionales.

El sector parece tener sus pilares bien asentados, ¿qué más falta?

Desde BDO decidimos impulsar la asociación para profesionalizar los eSport y hacer que lleguen a más público. Con la asociación, buscamos mayor consenso para que queden mucho más claras unas mínimas reglas de juego, tampoco somos partidarios de una regulación excesiva€ En empleo, esta es una industria potente, pero aún difícil de medir: unas fuentes hablan de 15 millones de facturación mientras otras multiplican ese número por diez.