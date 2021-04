La red social Facebook se ha visto afectada este fin de semana por la reaparición de una base de datos filtrada en Internet con información sobre 530 millones de usuarios, de los cuales casi 11 millones de cuentas pertenecen a usuarios españoles.

Relacionadas Filtrados los datos personales de 530 millones de cuentas de Facebook

A pesar de que se trata de datos filtrados en 2019 que Facebook parcheó en verano de 2020, existen herramientas con las que los usuarios de la plataforma en España pueden comprobar si su cuenta y su dirección de correo electrónico asociada han aparecido en la filtración.

Para consultarlo, es posible acudir a la página web 'Have I Been Pwned?', en la que se recopila de forma actualizada la información de las principales brechas de datos de servicios de Internet. La base de datos de Facebook filtrada de nuevo ya se ha añadido a su listado.

Los usuarios solamente tienen que introducir en la página principal de la web su dirección de correo electrónico, y 'Have I Been Pwned?' les informa de si alguna cuenta asociada a este 'email' ha aparecido en alguna filtración masiva de datos, incluida la de Facebook.

La página de ciberseguridad especifica cuáles han sido los servicios afectados por las filtraciones, la fecha de aparición de la brecha de datos en Internet y qué tipo de datos han sido los afectados. En el caso de Facebook incluían nombres, números de teléfono, identificadores de Facebook, fechas de nacimiento, biografías y, en algunos casos, direcciones de correo electrónico.

Además, 'Have I Been Pwned?' informa sobre si estos datos personales no solo se han filtrado sino si también se han publicado en foros gratuitos, lo que los vuelve aún más accesibles para cibercriminales. Estos datos se denominan 'pastes'.