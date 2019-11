'Planet Zoo': un simulador asombrosamente completo

Frontier Developments abre las puertas de su apuesta zoológica para los jugadores de PC. Cumpliendo con el calendario previsto, 'Planet Zoo', el título de los creadores de 'Planet Coaster' ya se encuentra disponible en Steam. Esto quiere decir que ya podemos viajar por todo el mundo con la misión de construir los zoológicos más inspiradores y aprender a cuidar de una colección de animales que piensan, sienten y exploran el mundo que les rodea. Ya sea construyendo un zoo desde cero, o mejorando un parque ya existente, el juego promete un sinfín de oportunidades con las que demostrar habilidades de construcción y gestión.

'Planet Zoo' se siente, desde su comienzo, un juego extraordinariamente bien acabado. Llega localizado con voces en español –y por supuesto textos–, con un detalle gráfico inusual para juegos de gestión, al nivel de juegos triple A, pero destinado a la estrategia. No es gratuita esta afirmación: las animaciones de los animales ofrecen un resultado extraordinario tras un trabajo de programación complejo que desemboca en un movimiento asombrosamente natural de todas las especies, y no solamente eso, sino que su comportamiento tiene una enorme cantidad de variables. En conclusión, los animales lucen vivos, dando una impresión única y por supuesto independiente. No existen movimientos pre-establecidos, de modo que no se repetirán comportamientos, simplemente se representan seres vivos comportándose en su medio natural.

Siente la llamada animal

En cuanto a los diferentes modos de juego, 'Planet Zoo' presenta diversas opciones que aportan variedad: existe un modo carrera donde se ofrecen desafíos, y de paso, nos servirá para adquirir destreza; en el modo Franquicia, por su parte, comenzaremos de cero a construir con todas las opciones disponibles, incluido el comercio online de animales con otros jugadores. Por último, el modo Desafío, donde podemos ubicar nuestro Zoo en cualquier lugar del mundo, pero esta vez sin opciones online.

El proyecto cuenta con más de 70 animales, seis biomas, varios tipos de meteorología y un ciclo completo de día y noche para crear zoos diversos y conseguir el balance ideal entre el bienestar de la fauna y el entusiasmo de los visitantes. Así, los amantes de las finanzas pueden llevar un registro y control total desde el coste de los empleados, el mantenimiento de las instalaciones, hasta el precio de las entradas o las donaciones de los visitantes; mientras que los aspirantes a zoólogos podrán ir descubriendo nuevas instalaciones, objetos y personalizando los hábitats para crear el zoológico perfecto.

Tras probar las mecánicas de 'Planet Zoo' durante horas, hay un elemento que no deja de resaltar: el detalle gráfico y la "vida" que es capaz de transmitir, ofreciendo la sensación de que se trata de un juego realmente organizado, como una orquesta en la que todos los instrumentos se integran en favor de una única armonía. Además, también nos conciencia sobre la importancia ecológica: el respeto a la fauna. El juego se puede emplear a modo de enciclopedia animal, con la que descubrir todo tipo de detalles sobre ellos, como necesidades, comportamientos, actitudes, características, etc. Si alguna vez has envidiado el trabajo de cuidador, aquí tienes tu oportunidad -sin la necesidad de que ningún animal salga herido-.

La gestión animal no es sencilla

¿Y qué pasa con la parte de gestión? En eso Frontier Developments, salvo excepciones en juegos por turnos, es el rey. Han aprovechado la experiencia de entregas como 'Planet Coaster' y su éxito más reciente, 'Jurassic World Evolution', para pulir una interfaz que permite sentirse como auténticos gestores, constructores y empresarios –todo a la vez–. Tenemos a mano una enorme cantidad de opciones, que van a surgiendo, poco a poco, con la intención de proporcionar un tiempo adecuado para familiarizarnos con las mecánicas, y es que este puede ser el mayor desafío con el que nos encontremos: la enorme cantidad de opciones que ofrece tanto a la hora de acomodar un espacio para los animales, como de organizar tu propio recinto o gestionarlo de cara a los visitantes con diferentes servicios y personal.

La nueva joya de la desarrolladora británica también cuenta con modo offline y en línea, donde habrá retos semanales y mensuales disponibles para toda la comunidad. En definitiva, un simulador asombrosamente completo.

Título : Planet Zoo

: Planet Zoo Género : Simulador

: Simulador Fecha de Lanzamiento : 05/11/2019

: 05/11/2019 Plataforma : PC

: PC Desarrolladora : Frontier Development

: Frontier Development Distribuidora : Frontier Development

: Frontier Development Idioma : Castellano (Textos)

: Castellano (Textos) PEGI : +12

: +12 Precio: Consultar

