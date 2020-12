Este miércoles 2 de diciembre se cumplen 15 años desde que se lanzó en España la consola Xbox 360, allá por el 2005, que a la postre se convertiría en la consola más vendida de Microsoft y la única que cosechó un éxito similar al de su competidora, PlayStation.

Después de lanzarse primero en Estados Unidos y Canadá el 22 de noviembre, unos días después, el 2 de diciembre, Xbox 360 se puso a la venta también a Europa, incluida España.

Xbox 360 es la generación que sucedió al debut de Microsoft en las consolas de sobremesa, la Xbox original, de 2001. En esta primera generación, Microsoft logró vender 24 millones de Xbox en todo el mundo, pero se quedó muy lejos de su rival de Sony, PS2, que con más de 155 millones de unidades sigue siendo la consola de sobremesa más vendida de la historia.

En la siguiente generación de consolas, Microsoft logró con Xbox 360 su consola más vendida, la sexta comercialmente más exitosa de la historia, con 84 millones de unidades, según datos de la empresa estadounidense.

Con estas cifras, Xbox 360 fue capaz de reducir a la menor distancia que ha habido nunca entre generaciones simultáneas de Xbox y PlayStation: apenas 3,4 millones de unidades, con respecto a los 87,4 millones de PS3 -aunque esta se puso a la venta un año después, en 2006-.

En su recorrido, Xbox 360 logró 78.000 millones de horas de juego en todo el mundo, 486.000 millones de puntuaciones en sus videojuegos, 27.000 millones de logros superados y más de 25.000 millones de horas pasadas en otras aplicaciones desde la consola.

Versiones y juego online

Xbox 360 se puso a la venta en tres versiones diferentes a lo largo de su historia: la primera, Xbox 360 estándar, con formas curvas; la segunda, Xbox 360 S, lanzada en 2010; y la tercera, Xbox 360 E, con un diseño con líneas rectas.

Todos los modelos contaban con versiones con poca memoria interna, orientadas a jugar con disco, y otras con discos duros internos para juegos digitales. La consola también contaba con diseños en color negro mate y en blanco.

Técnicamente, a nivel de 'software' Xbox 360 fue la consola responsable de popularizar elementos asentados en los videojuegos actuales como el juego en línea, a través de la plataforma Xbox Live, y los logros en los videojuegos.

Su catálogo de juegos fue muy amplio, y aparte de los videojuegos exclusivos de Microsoft, liderados por sagas como Halo y Gears of Wars, fue una consola a la que desembarcaron la práctica totalidad de los juegos de su generación, con títulos populares como Red Dead Redemption, Bioshock, la saga Assassin's Creed, Mass Effect, GTA y Call of Duty, etc.

No obstante, el principal logro de Xbox 360 que permanece hasta la actualidad ha sido su popularidad, tanto entre el público a nivel de ventas como entre la crítica, que la impulsaron hasta ser la mayor rival de la PlayStation creada por Microsoft hasta la fecha.