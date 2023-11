Excelentes noticias para los fieles seguidores de la emblemática franquicia ‘The Last of Us’, ya que Sony y Naughty Dog han anunciado la remasterización de su título lanzado originalmente en 2020, ‘The Last of Us Parte II’ y no habrá que esperar mucho. De hecho, según confirman desde la compañía ‘The Last of Us Parte II Remastered’ se pondrá a la venta de manera física y digital en exclusiva para PlayStation 5 el próximo 19 de enero de 2024.

Nuevos modos y contenido adicional Esta segunda parte de la icónica saga homónima remasterizada contará con una nueva modalidad de juego al que han llamado ‘Sin Retorno’, una especie de modo supervivencia roguelike destinado a exprimir el combate a través de encuentros aleatorios. Según apuntan incluirá una gran cantidad de personajes jugables entre los que elegir (algunos de ellos disponibles por primera vez en la franquicia), con rasgos propios para que lo jugadores puedan adaptarse a diferentes estilos de juego y tracen de manera personalizada el rumbo durante la aventura. En relación al contenido adicional se confirma que ‘The Last of Us Parte II Remastered’ incluirá secciones nunca vistas con anterioridad y amplificará otras que fueron del agrado de los jugadores (como las secciones con guitarra). En este sentido la entrega permitirá tocar varios instrumentos que serán desbloqueables, utilizar efectos de audio para modular las interpretaciones y tocar en el papel de diferentes personajes y ubicaciones del juego. Mejoras gráficas Para la ocasión, confirman que ‘The Last of Us Parte II Remastered’ contará con gráficos actualizados, incluida salida 4K nativa en modo fidelidad, 1440p mejorados a 4K en modo rendimiento, una opción de velocidad de fotogramas por segundo desbloqueada para televisores que admiten VRR, mayor resolución de textura y distancias de nivel de detalle, así como frecuencia de muestreo de animación, entre otros. Con estas mejoras se pretenden detalles más fluidos, desde las montañas nevadas de Jackson, Wyoming, hasta el lluvioso paisaje urbano de Seattle, Washington. Además, aprovecha la potencia y las funciones de PS5, con tiempos de carga mejorados, retroalimentación háptica o la integración de los gatillos adaptativos del Mando DualSense.