A falta de conocer hoy los datos de Sanidad, sólo con los avanzados por las comunidades, ya se superarían los 60.000 contagios este fin de semana. Esto cuando la presión hospitalaria no deja de crecer. Con más de 4.000 ingresados, 596 en UCI, la situación en los hospitales valencianos es insostenible. Ya no cuentan, ni tan siquiera, con el hospital de campaña, que tuvo que ser desalojado por las fuertes rachas de viento. Pero en el resto de España, el panorama no mejora: en Galicia asumen que se va a superar el pico de la primera ola, con 150 personas ingresadas; mientras que en Asturias y en La Rioja, están casi al 80% de su capacidad; incluso en Castilla-La Mancha, con nuevo récord de contagios, han tenido que habilitar el hospital de Parapléjicos.