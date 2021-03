José Vázquez, "el poli marchoso": "La pandemia nos humanizó a todos"

Para los niños asturianos el himno de la cuarentena fue "Aquí en casita me quedo yo". José Vázquez versionó uno de los temas con los que, desde hace décadas, enseña educación vial en los colegios. "Adapté la canción e hice un videoclip en casa que tuvo muchísima repercusión. Los niños necesitaban algo que los sacara de la rutina de la cuarentena". Cada dos días a través de la cuenta de facebook de Seguridad Ciudadana de Oviedo, el Poli Marchoso hacía concursos y proponía retos a los niños. La respuesta le hizo alargar la fecha de jubilación prevista el año pasado. "Yo mismo estuve confinado por una sospecha de covid así que los primeros días no podía salir. Cuando volví a la calle me emocionó el cariño de la gente". En aquellas semanas de aplausos desde las ventanas José Vázquez empezó a felicitar cumpleaños. "Felicité a una señora que cumplía 100 años y no tenía familia, a un vecino que cumplía 40 años y a muchos niños". Fueron días intensos en los que llegó a sentirse estresado. "Me di cuenta de lo que me quería la gente. Creo que la pandemia nos ha humanizado y nos ha hecho más sensibles". Acompañado de su inseparable "Tuca" José ha vuelto a enseñar educación víal en los colegios mientras prepara nuevas canciones para su repertorio. "Quiero llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Oviedo para seguir dando clases de educación vial cuando me jubile".