550 viales por turno y 2.500 vacunas en una tarde: así avanza la vacunación contra el covid en el HUCA

Del millón de dosis aplicadas en la región, más de 730.000 son de Pfizer, marca sobre la que está pivotando la campaña vacunal tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. Unas 132.000 corresponden al laboratorio de AstraZeneca; algo más de 90.000 a Moderna; y casi 29.000 son de Janssen, vacuna de una sola dosis. "Es un trabajo intenso pero es muy gratificante ver el cómo hemos sacado el trabajo adelante", asegura la enfermera Alicia Fernández. Ella lleva poniendo vacunas desde el mes de diciembre. En cada turno cargan 550 jeringuillas. De media cada tarde en el HUCA se ponen 2.500 dosis. "Al principio teníamos mucho miedo y había mucho desconocimiento, ahora tenemos ganas de que todos acabe", explica Aurora Muñíz mientras carga sin descanso las jeringuillas que van a aplicar esta tarde. Fuera una larga y silenciosa cola de pacientes espera su turno. "Tenía muchas ganas de vacunarme y me daba igual la vacuna que me tocase, todos tenemos ganas de volver a la normalidad", explica el ovetense Arturo Martínez antes de recibir la primera dosis de Pfizer. Sentada detrás de ordenador y con una larga lista enfrente la auxiliar administrativa Marta García apoya a las dos enfermeras que hoy trabajan en el cubo 1. "Somos 35 personas y no damos abasto, gestionados agendas, pcrs y certificados de vacunación", explica. Las tres coinciden en que lo peor ha pasado. "Hubo momentos en los que veíamos un túnel muy oscuro", reconocen. Ahora solo esperan que las generaciones futuras vivan esto como un recuerdo que no tengan que volver a experimentar.