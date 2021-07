La cita se repite cada último martes de mes. UGT y CCOO han vuelto a concentrarse delante de su sede para pedir el fin de la violencia machista. "No queremos repetir esta convocatoria, no queremos volver a concentrarnos como ayer en Gijón queremos que la lacra del terrorismo machista acabe", recalcaba Nerea Monroy, vicesecretaria general de UGT-Asturias. Los dos sindicatos han mostrado su repulsa unánime por la violación de este fin de semana y han mostrado su malestar por las declaraciones del abogado de los acusados que ha amenazado con denunciar a la alcaldesa de Gijón y al presidente del Principado. "Las mujeres no tenemos que demostrar nada. Aquí se está intentando coartar a las víctimas para que no nos atrevamos a denunciar", aseveró Ana María Rodríguez, secretaria de Igualdad de CCOO. En la misma línea se expresaron los secretarios generales de ambas formaciones. "Actitudes como la de este abogado demuestran la falta de conciencia democrática de algunas personas, no se puede consentir este ataque al derecho a la intimidad", recalcaron José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero.