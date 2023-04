Seguramente solo los iniciados saben que el secreto de los colores intensos de las vidrieras de las catedrales tiene sus bases en la plasmónica, un campo científico cuyos principios aplicaban los artesanos sin ser conscientes y que siglos después sirve a científicos como el químico Luis Liz Marzán y su equipo para conocer mejor el funcionamiento de un tumor. Marzán ha sido el encargado de inaugurar este lunes, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, la VIII Semana de la Ciencia "Margarita Salas" (patrocinada por Bayer, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Asturagua, Unicaja Banco, Química del Nalón, Telefónica, Gilead, IEDUCAE, Fertiberia, Windar y Ayuntamiento de Oviedo, y subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias). La conferencia de Liz Marzán aborda sus investigaciones en nanotecnología.

"Tienen colores muy brillantes que no se han degradado en siglos por lo que no contienen pigmentos orgánicos" y esos tonos solo "se aprecian" desde el interior del templo, lo que indica que los "pigmentos inorgánicos" son lo "bastante pequeños como para absorber luz de un determinado color pero no reflejarla", explica. Su campo de trabajo y las líneas de investigación de su grupo se centran en la síntesis de nanopartículas metálicas y la química coloidal aplicada a la nanoplasmónica, el desarrollo de la fabricación de los compuestos así como su caracterización y aplicación con fines biomédicos. "Nuestro trabajo más ambicioso es fabricar tumores en el laboratorio para hacer una especie de librería de fármacos anticancerígenos que podrían ayudar a encontrar la terapia más adecuada para cada paciente".

Las jornadas de la Semana de la Ciencia, coordinadas por Amador Menéndez, continúan mañana martes con la conferencia "RAF1 al descubierto: un paso clave para crear nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón" que impartirá la científica leonesa Sara García Alonso, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y miembro de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). "Cómo una biotecnóloga se convierte en astronauta" es el título de la ponencia que la primera astronauta española de la historia, miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), ofrecerá el miércoles a las 12 horas en el Palacio de Congresos del Calatrava, esta vez ante un público compuesto por estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Será dentro del Semillero Científico, como parte del programa de Fomento de Vocaciones Científicas.

El miércoles, Verónica Bolón Canedo, profesora e investigadora en Inteligencia Artificial en la Universidad de La Coruña e integrante de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, disertará sobre "El poder transformador de la Inteligencia Artificial: explorando los avances, los desafíos y las oportunidades futuras". "Qué comer para vivir más y mejor?… y no morir en el intento" es el título de la ponencia del jueves, a cargo de Jesús Vioque López, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante.

Las energías renovables y su desarrollo en el mar serán los temas a abordar en la intervención que clausurará el ciclo el viernes 28 de abril. La protagonizará Jorge Méndez Ramos, profesor e investigador en Física en la Universidad de La Laguna (Tenerife).