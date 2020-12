Tras la concentración en El Parche, los manifestantes se trasladaron a la plaza de Carlos Lobo para mostrar su apoyo a la Asociación SOS Cafeterías de Instituto de Asturias. Allí les esperaban Yolanda Rodríguez, vicepresidenta de la asociación, y Félix Juan Rodríguez García, tesorero. Este colectivo sopesa acudir a los tribunales dada la situación en la que se encuentran desde el pasado marzo: “Estamos en la calle 126 familias, no tenemos ninguna ayuda porque no podemos acceder a ellas. Así estamos desde el 12 de marzo. Se cobraron los tres primeros meses como todos los españoles y desde julio nada. O pagas autónomos o comes. La gente decidió comer. Así que tampoco se pudo acceder a las ayudas… Estamos con una mano delante y otra detrás”, protesta Rodríguez.