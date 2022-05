El chicle de Nina Simone que sobrevivió 20 años en una toalla

Quien haya visto en directo a Nick Cave and the Bad Seeds habrá quedado prendado en mayor o menor medida del músico que, salido desde las sombras, aporrea su guitarra y su violín. Cuando le cuento a un conocido que vamos a encontrarnos con Warren Ellis una nublada mañana de mayo en la librería Finestres de Barcelona, me pregunta si estoy asustado, ya que sobre el escenario parece ser la reencarnación del mismísimo diablo. Pero nada más allá de la realidad. Resulta que nos encontramos con una persona afable y entusiasta de todo ser vivo y de las historias que los recorren. No ha venido aquí a hablarnos de su próximo concierto en el Primavera Sound este mes de junio ni de la película ‘Nick Cave: This much I know to be true’ (Andrew Dominik, 2022), que se estrena en forma de evento único en todo el mundo este mismo miércoles. Lo que le ha traído aquí es la historia de un objeto banal para algunos, pero cargado de significado para la mirada de muchos otros: el chicle de Nina Simone.