Olga Moreno no ha querido entrar en las informaciones que apuntan a que Antonio David Flores y Marta Riesco podrían pasar por el altar antes de que finalice el año, y ha querido dejar claro que ella ya ha pasado página. La ganadora de "Supervivientes" ha confirmado que no estará en la final del concurso. "Me hacía ilusión pero no pasa nada". Con estas palabras la ex de Antonio David Flores deja claro que tiene una tensa relación con Jorge Javier Vázquez.