Ya lo anunció mientras estaba en Honduras, Anabel Pantoja vuelve de su aventura en "Supervivientes" con muchos antojos de comida. Sus amigos han cumplido sus deseos y le han preparado un banquete en el que no ha faltado ni la Nutella, ni las galletas con chocolate ni la leche condensada. "Tienes que cuidarte", recomiendan sus seguidores. Pero el comentario más llamativo ha sido el que ha hecho su primo Kiko, con el que no se habla desde hace meses, en una revista digital. "Ayyy como se va a poner, con lo guapa que está ahora". Las imágenes de la fiesta demuestran que la sobrina de la tonadillera no estuvo con Yulen en su primera noche tras el concurso.