Ha sido el programa "Ya es verano" el que ha dado el bombazo gracias al paparazzi Sergio Garrido. Olga Moreno tiene una nueva ilusión y no es otro que Agustín Etienne, expareja de Arantxa de Benito, exrepresentante de Belén Esteban y mano derecha de Antonio David Flores. "Ella está súper feliz. Me dijo que estaba ilusionada", ha comenzado diciendo el periodista que ha dado la exclusiva en Telecinco tras garantizar que Olga Moreno deseaba que, de momento, esta información no viera la luz. La ex de Antonio David Flores desmintió esta relación el pasado mes de agosto y por el momento no ha hecho declaraciones al respecto aunque sus seguidores se han encontrado hoy con una sorprendente imagen. Una foto de su embarazo que ha revolucionado las redes.