La diseñadora Vicky Martín Berrocal, su hermana Rocío y su hija Alba Díaz están disfrutando estos días de un puente festivo por Asturias. Y no tienen reparos en compartir con sus seguidores los mejores momentos gastronómicos –con fabada incluida, aunque la más joven del grupo se declara fan de los boquerones–, de relax, de paisaje y hasta de superación personal que les ha deparado el viaje. La exmujer de "El Cordobés" dejó un vídeo testimonial de cómo afrontó su miedo a cruzar el puente colgante sobre el Nalón, en Caces (Oviedo). Las hijas y la nieta del empresario taurino Martín Berrocal se han alojado estos días en el hotel balneario de Las Caldas y eso les ha dado pie a salir de paseo por el entorno rural y también a recorrerse Oviedo. La andaluza se ha quedado "fascinada" con la capital del Principado y no duda en hacer recomendaciones, como el paso por el restaurante Tierra Astur. La diseñadora contó hasta la anécdota del momento en el que su hija le preguntaba al "maravilloso" camarero que las atendió "en qué pensaba cuando miraba hacia arriba" al escanciar. "He bebido la sidra como se tiene que beber", ha explicado la joven tras el aluvión de comentarios por el vídeo que compartió en redes. "He comido cachopo sin rebozo para intentar ser healthy", añadía la influencer. ¿Se pondrá de moda esta nueva versión?