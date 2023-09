Marta Riesco se ha convertido en noticia por los rumores de reconciliación con Antonio David Flores que han surgido en redes sociales en los últimos días. Cinco meses después de su ruptura, la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad, dejando a los seguidores de la reportera sin palabras ahora que había recuperado la sonrisa y estaba disfrutando de la soltería disfrutando de citas con algunos pretendientes, como ella misma ha contado ilusionada con la naturalidad que la caracteriza.

Rumores de acercamiento a los que Marta no ha tardado en reaccionar, negando con rotundidad su 'reencuentro' con el ex de Rocío Carrasco: "Es totalmente falso, falsísimo. No entiendo a la gente, las cosas que se inventan, falso" ha asegurado molesta, dejando claro que no mantiene "ningún contacto, cero" con Antonio David.

"Está roto por completo, completísimo" sentencia, preguntándose por qué ahora que está "gozando y viviendo la vida" ha surgido este rumor; "cada cierto tiempo me buscan las cosquillas y dicen vamos a hacer saltar a Marta, pero estoy zen" advierte, dejando entrever que quienes buscan que estalle por su falsa reconciliación con el padre de Rocío Flores no lo van a conseguir.