Claudia Osborne ha recibido este miércoles el alta hospitalaria tras dar a luz a su segunda hija tras el nacimiento de Micaela en junio de 2022. La hija de Bertín Osborne llegaba a su casa mostrando una sonrisa en su rostro y portando en sus brazos a su hija recién nacida a la que han llamado Violeta.Mientras tanto su padre atraviesa los peores y más polémicos momentos de su conflicto con Gabriela Guillén, que también dio a luz un bebé -presunto hijo del cantante- que ahora mismo apenas tiene un mes. La fisioterapeuta no espera la visita del cantante. Eso sí, se alegra del nacimiento de la hija de Claudia: "Qué bien, enhorabuena", negándose a comentar si cree que Bertín aprovechará su estancia en Madrid para reencontrarse con ella: "Muchísimas gracias". Además, tampoco quiere hablar de la demanda que habría interpuesto para realizarse las pruebas de paternidad ni tampoco sobre las transferencias que le habría hecho desde que está embarazada: "Yo no os puedo decir nada, muchas gracias, de verdad", pero si ha lanzado un mensaje enigmático: "Tiempo al tiempo". Por último, la modelo ha desvelado que su hijo se encuentra "muy bien" y se despidió de las cámaras para continuar con sus quehaceres diarios evitando todas las preguntas sobre el nacimiento de la nieta de Bertín. Por el momento no ha salido a la luz el nombre elegido para su bebé aunque sí el de la nueva pequeña de la familia. Violeta debe su nombre a las flores favoritas de su abuela materna, tal y como ha explicado emocionada su madre.