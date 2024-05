Cristina Pedroche se convertía en madre de su pequeña Laia el pasado mes de junio y, desde entonces, hsu vida ha dado un vuelco tan espectacular que no ha dudado en compartir con sus seguidores distintos momentos del día a día. Sus reflexiones le han llevado a escribir un libro del que, en este domingo, quiso comapartir un trozo. "Para mí la maternidad está siendo una dualidad constante, y lo que me movió a escribir este libro fue un dolor, al que apenas podía poner nombre, mezclado con el amor más grande que he sentido en la vida", escribía sobre el vídeo."Soy una persona oscilada, que no se conforma con hallar .. me gusta ir al origen de todo, pero hay viajes emocionales que no me apetece aprender. Este libro es de un proceso que ha sido y está siendo doloroso para mí y que es difícil de sobrellevar. Sé que indagar sobre esto me ayuda a saber hacia donde me dirijo. A veces no quiero hablar del futuro, duele. Prefiero vivir en el presente". La presentadora se rompe en varios momentps del vídeo aunque los comentarios no han tardado en llegar. "Al final estás convirtiendo lo más íntimo que tienes en un negocio", aseguraba un seguidor. "Como para que tenga 2 o 3 hijos mientras trabaja de limpiadora sábados y domingos por 800€ al mes, esta se tira por la ventana...", epresaba otro. Lo cierto es que, a pesar de las críticas, la pareja de Dabiz Muñoz sigue muy presente en redes.