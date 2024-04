¿Qué es el baby lead weaning? El método con el que Cristina Pedroche alimenta a su hija

Cristina Pedroche daba la bienvenida al mundo a su primera hija el año pasado. Tras casarse con el chef Dabiz Muñoz, la presentadora se estrenaba en la maternidad con su hija Laia que ya tiene 9 meses y que ha marcado un antes y un después en la vida de la pareja.

La vida les sonríe en el plano profesional y también en el personal. Sobre esta faceta la de Vallecas comparte su día a día en redes sociales, via que ha vuelto a elegir para contar a sus seguidores el método que está empleando para alimentar a su pequeña. El baby lead weaning es la técnica que la madrileña está utilizando para que su hija aprenda a comer.

Baby lead weaning

Como cualquier padre a los pocos meses del nacimiento de su bebé, Cristina Pedroche se ha enfrentado a un dilema: la manera en la que alimentar a su hija Laia, de 9 meses.

La OMS considera lactantes a los bebés hasta los 2 años de edad, por lo que hasta ese momento de sus vidas, la leche (materna o de fórmula) debe ser su principal alimento.

Pero, tras los 6 primeros meses de lactancia exclusiva también recomendados por la Organización Mundial de la Salud, llega el momento de introducir poco a poco la alimentación complementaria, punto en el que se encuentra la presentadora.

"Esto del BLW es una de las mejores decisiones que hemos podido tomar", ha escrito Pedroche junto a una imagen del plato de comida de su niña, compuesto por verduras y proteína.

Lo ideal para padres que practican el BLW con sus hijos es dejarles a ellos mismos experimentar con la comida y, lo más importante, autorregularse: ellos mismos gestionan la cantidad de comida que comen.

También en sus stories, Pedroche explica que está muy contenta por haber elegido este tipo de alimentación complementaria para su hija Laia, aunque también le ve un importante fallo: "Lo peor que tiene es que acabas llena de comida por todos los sitios", ha bromeado mostrando manchas de comida en su barriga.

"El suelo, la cocina... todo se queda manchadísimo. Y a ella, según termina, la baño entera porque no hay trocito de piel en el que no tenga comida. Pero merece muchísimo la pena porque es que come tan bien...".