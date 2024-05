Tras semanas de incesantes rumores, Marina Ruiz ha confirmado lo que sus seguidores sospechaban: su ruptura con Omar Sánchez es una realidad. Pero la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no ha hecho un comunicado como suele ser lo habitual en estos casos, sino que ha anunciado su separación del exconcursante de 'Supervivientes' por error a través de Instagram. "Mejos, necesito que me recomendéis destinos para una escapada (ya no estoy con Omar, os lo digo por aquí porque aún no se ha hecho público y cagada estoy de que salga a la luz de la que me van a dar, pero bueno). Si pueden ser destinos con playa, mejor que mejor", es el comentario que la influencer ha hecho junto a una foto en la que aparece muy seria, con la mano en la cabeza, que ha compartido en sus stories de Instagram y que ha borrado a los tres minutos de subirla.