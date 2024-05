Omar Sánchez al borde de la ruptura: "Se le nota que no quiere estar con él"

Omar Sánchez saltó a la fama por ser el novio y luego marido de Anabel Pantoja. Tras una intensa historia que acababa con paso por el altar incluido, la pareja sorprendía anunciando su separación y posterior divorcio tras poco menos de un año como marido y mujer.

Tras poner fin a su relación, la expareja cogía caminos distintos y empezaba nuevas historias de amor, cada uno por su lado. Mientras la influencer se enamoraba de su compañero de reality, Yulen Pereira, el canario empezaba un romance con su también compañera de aventura televisiva, Marina Ruiz.

Tras un par de años juntos en los que ha presumido en redes de su amor, ahora parce que la relación parece haber dado un giro y estar probablemente rota, al menos, es lo que se intuye por las publicaciones en redes del canario.

Ruptura

Semanas atrás comenzaron los rumores de ruptura entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. Los motivos eran dos: por un lado, los exconcursantes de 'Pesadilla en El Paraíso' no compartían tantas publicaciones juntos en Instagram y, por otro, la influencer pasaba cada vez más tiempo en la Península mientras que el exconcursante de 'Supervivientes' no se movía de la casa de alquiler que comparten en Gran Canaria.

Cansada de los rumores, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' comentó que estaba harta de que la tachasen de "la mala" de la relación por no pasar tanto tiempo en el domicilio que compartían y aclaró que seguían juntos. Pero ahora, unas declaraciones de ambos en sus respectivos perfiles de Instagram han vuelto a disparar las alarmas de sus seguidores, que están convencidos de que si no ha habido ruptura, sí que están atravesando una profunda crisis.

"Nunca es un fracaso, siempre es una lección", ha comentado el exmarido de Anabel Pantoja en sus stories y, unas horas después, compartía un post en el que decía: "En ocasiones, la vida separa a las personas para que se den cuenta de lo que significan la una para la otra". Una frase que sus 'followers' han entendido como la confirmación de su crisis con Marina. "Cabeza alta y conciencia tranquila, ¡a luchar por tus objetivos!", ha comentado en el post su mejor amigo, Eleazar Alonso, avivando aún más los rumores.

"Cuando te quieren se nota, cuando no, se nota más. Ánimo", "Seguro que han roto pero no pasa nada ya os llegarán los vuestros, el destino es así, ánimo", "Es que a Marina se le nota que no le gusta estar con él, ni la isla ni nada, una pareja tienen que tener metas comunes, ella solo está dos o tres días con él y luego va por ahí todo el mes fuera, dice que por trabajo pero es muy difícil mantener una relación", son algunos de los comentarios que se pueden leer en su post