Lydia Lozano habla sobre el "veto" a Terelu Campos en TVE: "No fue convocada"

A pesar de haber trabajado durante tanto tiempo juntos, Terelu Campos sigue estando en el centro de la diana de Ni que fuéramos, el nuevo Sálvame que se emite en las diferentes plataformas. Y es que una de sus colaboradoras, Lydia Lozano, habló sobre el "veto" de Terelu en las mañanas de TVE: "No fue convocada".

Esta información salió primero en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, donde Pipi Estrada aseguró que habían echado a Terelu de Mañaneros por diversas cuestiones. Sin embargo, a los pocoso días, Terelu Campos reapareció en Mañaneros. Ante esto, Lýdia Lozano, que también trabaja en Mañaneros, explicó qué es lo que había escuchado ella. "Tenemos una pizarra y ví que Terelu no estaba, pregunté y me dijeron que no fue convocada, pero a la semana sí que volvió, no pasó nada con la dirección del programa".

Sin embaergo, Kiko Matamoros aseguró que "sí que la habían echado, lo que pasa que hizo una llamada a las altas esferas y volvió al programa", destacó el colaborador sobre la hija de María Teresa Campos.

María Teresa Campos, una icónica presentadora y figura televisiva española, ha dejado una marca indeleble en la televisión durante más de cinco décadas. Reconocida por su carisma y estilo de presentación distintivo, se ha convertido en una de las personalidades más influyentes y queridas en el ámbito televisivo español.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa dio sus primeros pasos en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha conducido una amplia gama de programas, abarcando desde variedades y talk shows hasta programas de entretenimiento y noticias. Su presencia en la pantalla se ha mantenido constante a lo largo de los años, consolidando su posición como una de las caras más reconocidas de la televisión española.

La calidez y hospitalidad de María Teresa en pantalla han sido un imán para el público español. Su estilo de presentación acogedor proporcionaba a sus invitados un entorno seguro para compartir sus experiencias y opiniones. Dotada de un sentido del humor contagioso, tenía la habilidad de arrancar sonrisas y carcajadas a su audiencia con facilidad.

A lo largo de su trayectoria, María Teresa ha sido honrada con numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la televisión. En 2006, recibió el prestigioso premio Ondas como Mejor Presentadora de Televisión, mientras que en 2015 fue galardonada con el premio TP de Oro a toda una vida, destacando su impacto perdurable en la industria televisiva.

Pantalla

Más allá de su labor en la pantalla, María Teresa se distinguió por su compromiso con causas sociales y políticas. Defensora de los derechos de las mujeres, alzó su voz contra la discriminación de género y colaboró activamente con organizaciones benéficas dedicadas a la ayuda de personas con discapacidad y la lucha contra el cáncer.

A pesar de su éxito y reconocimiento, María Teresa siempre mantuvo una humildad y autenticidad que la distinguieron. Admirada y respetada por su familia y amigos, fue un ejemplo viviente de cómo combinar el éxito profesional con la gratitud y la modestia, dejando un legado perdurable en la televisión española y en el corazón de su audiencia.