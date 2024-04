La novia de Omar Sánchez le planta cara a Isabel Pantoja: esta es su nueva aventura televisiva

Telecinco estrenaba hace unos días su último talent show, Factor X. Una edición renovada en la que Abraham Mateo, Vanessa Martín, Laly y Willy Bárcenas son los exigentes miembros del jurado que tendrán que elegir al ganador que tenga ese factor especial y que o haga merecedor de alzarse con la victoria.

Lo que se ha sabido en las últimas horas es que la novia de Omar Sánchez es una de las flamantes aspirantes del concurso a hacerse con el triunfo. Y es que, aunque pocos lo recuerden, la cordobesa sacaba el año pasado su primer tema titulado "Me duele". ¿Será su salto definitivo al mundo de la música?

Marina Ruiz en Factor X

La relación de Marina Ruiz y Omar Sánchez se gestó en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso' hace ya un año y medio; un tiempo en el que la pareja ha dado pasos importantes como convivir juntos en un piso de alquiler en Gran Canaria. Pero últimamente la exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' pasa menos tiempo en la isla, lo que ha disparado las dudas acerca de la continuación de su noviazgo con el exconcursante de 'Supervivientes'.

Estas dudas han llevado a muchas personas a preguntarle a la influencer si siguen juntos o la razón por la que ya no pasa tanto tiempo en Canarias. Harta de ver la bandeja de sus mensajes directos llena de este tipo de cuestiones, la de Jaén ha estallado en sus stories de Instagram: "¡Estoy a esto de tirarme por la ventana como vuelva a leer un mensaje de si estoy con Omar! ¡La Virgen!".

"Jamás había tenido una relación así, en la que controlen tanto mi puñetera vida y hablen sin saber. Sé que algunos preguntan con preocupación, pero otros mensajes rozan el acoso", ha lamentado Marina, que sabe bien lo que es salir con una persona conocida porque antes de iniciar su romance con el exmarido de Anabel Pantoja mantuvo una relación con Hugo Paz, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y exconcursante de 'Supervivientes'.

"Siempre soy yo la mala malísima porque soy yo la que no está 24/7 en la isla", se ha quejado la influencer, revelando así que recibe muchas críticas por no estar siempre al lado de Omar en Gran Canaria. Para defenderse de las mismas, ha asegurado que su trabajo como creadora de contenido no le permite vivir de forma estable en la isla y ha recordado que toda su familia y la mayor parte de sus amigos viven en la Península: "Mi vida actualmente consiste en estar en continuo movimiento para poder pagar el puto autónomo y comer, vivir y ver a mi familia y amigos".