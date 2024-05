Se recrudece la tensión entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne tras el regreso de la esteticien a España después de varias semanas de vacaciones con su bebé en su país natal, Paraguay. Y es cuando parecía que las cosas estaban más tranquilas que nunca entre ambos -a pesar de que el cantante todavía no habría respondido a la demanda de paternidad interpuesta por su ex- protagonizan una nueva polémica que les aleja más todavía y deja claro que su relación parece irreconciliable.

Todo comenzó cuando hace unos días una espontánea increpaba a Gabriela en plena calle y la llamaba aprovechada. "La gente es imbécil, le voy a dar una leche" respondía indignada la modelo, que dejaba claro en conversación con 'TardeAR' que Bertín no le ha dado ni un céntimo y la única ayuda que recibe es del Estado por su baja maternal.

Unas declaraciones que no habrían sentado nada bien al artista, que a través de su entorno habría recordado las más de 10 transferencias que ha hecho a Gabriela para ayudarla económicamente durante su embarazo, por lo que consideran que es una "provocación" que la paraguaya haya afirmado que está sacando adelante a su hijo en solitario.

Una nueva polémica a la que ya han reaccionado las hijas de Bertín. Eugenia Osborne ha mostrado su apoyo incondicional a su padre afirmando que "si él está feliz yo feliz" pero ha dejado claro que no quiere decir nada sobre su desencuentro con Gaby: "Sobre ese tema no me pronuncio". De salud está fenomenal, ha vuelto a los escenarios y de salud está fenomenal. Y si él está feliz, yo feliz" ha sentenciado.

Mientras tanto, Claudia Osborne, la más discreta y hermética de las hermanas -y la única que nunca ha hablado sobre la relacón de su padre con la paraguaya- ha sorprendido al no poder contener la risa con las preguntas relacionadas con el último encontronazo entre Bertín y Gabriela. Eso sí, entre carcajada y carcajada ha dejado claro que apoya incondicionalmente a su padre, de quien ha destacado que además del mejor padre es también "un gran abuelo".