No es la primera vez que Nuria Fergó se muestra incómoda con las preguntas sobre la exmujer de su prometido Juan Pablo Lauro (45), Irene Villa (45). Pero en su última aparición fue un paso más allá y dejó claro que no tiene nada que ver con la coach: "No forma parte de mi familia porque sea una ex de alguien. Tampoco me preguntáis por el padre de mi hija, porque es que yo creo que está claro, totalmente claro".