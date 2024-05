Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena. Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional. Riesco sigue adelante con su vida y está aprovechando su nueva soltería saliendo de celebración son su gente. Además, en uno de sus últimos post deleitaba con su voz en un karaoke interpretando un conocido tema musical. La propia reportera confesaba horas después que "lo pasó genial". Ahora Marta ha dado un paso más y ha presentado a sus seguidores a Adrián, el hombre que le ha "cambiado la vida" y con el que va a iniciar un proyecto personal muy importante. "Hoy es el día D ha anunciado", y es que tras un intenso fin de semana la periodista ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que habla sin tapujos de su cambio de vida. "No estoy bien pero voy a darlo todo con Adrián", explica en sus redes sociales. La periodista no puede estar más ilusionada con su nueva etapa y no está dispuesta a que nada la frene.