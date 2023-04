Puede que estén en estos momentos fuera del circuito televisivo y de los programas de Telecinco, pero la ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores está dando mucho de qué hablar. Si Antonio David rompió su silencio en su canal de youtube, ahora ha sido Marta Riesco la que no se ha cortado y ha decidido incluso apuntar a una supuesta culpable de la ruptura.

Marta Riesco ha respondido a su situación sentimental con una frenética actividad en las redes. Y dentro de la misma ha destacado una story de Instagram en la que señala una responsable de que haya concluido su relación sentimental con Antonio David, ex de Rocío Carrasco. Las redes están que arden con todo lo que está aconteciendo y ambos personajes públicos están recibiendo mensajes en uno u otro sentido.

La reaparición de Antonio David Flores

Antonio David Flores reapareció en su canal de YouTube, donde ha confesado cómo se encuentra tras los últimos acontecimientos a los que ha tenido que enfrentarse.

El que fuera guardia civil ha confesado que no están siendo tiempos fáciles para él, algo que una seguidora le ha visto reflejada en su rostro y así se lo ha hecho saber. "Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras", ha dicho sin querer decir a qué se refiere. Sin embargo, todos son conocedores de su ruptura sentimental y del enfrentamiento entre Marta Riesco y Rocío Flores, que se habría convertido en el detonante.

Marta Riesco señala a una culpable con rotundidad

Y, efectivamente, Marta Riesco no se ha cortado. Apunta a la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco como gran responsable de la ruptura de la relación. Pero, eso sí, sin quitar cuota de responsabilidad al propio Antonio David.

"Y sí, sigo culpando a tu hija, Rocío Flores, de todo lo que ocurrió. Y a ti por permitirlo", ha afirmado en Instagram Marta Riesco, donde también ha exhibido varios mensajes privados de apoyo y comprensión que le han llegado.