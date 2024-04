Jordi Cruz y Tamara se reencuentran tras su polémica salida de Masterchef: "Suelo decirle cosas a personas que tienen carácter"

Se acabó la polémica que lleva días incendiando las redes. Jordi Cruz y Tamara, chef y concursante de Masterchef, respectivamente, han salido a calmar las aguas haciendo un directo juntos en redes sociales para explicar su versión de los hechos.

Para los que anden un poco perdidos, aquí va la explicación de lo que había ocurrido durante el último programa emitido del programa, que hace unas horas fue retirado de todas las plataformas por Radio Televisión Española: Tamara anunció que se despedía del programa de manera voluntaria delante de todos sus compañeros estando salvada. "No me siento a gusto, tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa: tensión, presión... Entiendo que es un programa y al final todos tomamos una decisión", dijo la concursante.

Tras dar sus explicaciones, fue Jordi el que intervino de unas formas que no gustaron a la audiencia general: "Yo no te haría ninguna pregunta, solo te diría, 'muy bien, chao'. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí". La concursante volvió a explicarse: "No estoy bien, perdonadme pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros".

A toda esta situación le siguió un vídeo de la misma Tamara publicado en sus redes sociales en el que enumeraba alguna de las razones por las que abandonó Masterchef: "El constante enfrentamiento entre compañeros, rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina... Son algunos de los motivos por los que decidí irme del programa".

Sin embargo, cuando la distancia entre el máximo afectado tras su salida, que fue Jordi Cruz, y la afectada, la propia Tamara, parecía insalvable, van estos dos y hacen un directo cocinando juntos en Instagram, no sin antes ofrecer una explicación a través de redes.

"Creo que el tema de la salud mental es algo muy delicado y yo creo que se han pasado muchísimo, porque yo de salud menal estoy fantástica", comenzó diciendo Tamara. Por su parte, Cruz admitió saber que "me pongo muy intenso en Masterchef", pero quiso aclarar la vara de medir que utilizaba: "Suelo ser así con personas que tienen carácter y creo que Tamara tiene la mente fuerte".

Después, Jordi le preguntó los motivos por los que lo había dejado, así que la exconcursante quiso explicarse: "Todo el mundo sabe que yo nunca había visto Masterchef, así que fallo mío. En el momento en el que entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que ciertas cosas no te gustan, como en un trabajo, te vas, pero yo no tengo problemas mentales".

Jordi Cruz admitió sentirse sorprendido tras las cosas que había leído sobre gente a la que respetaba: "En Masterchef no estamos para atacar a nadie, estamos haciendo tele, yo me la tomo muy en serio y se enseña cocina, pero no deja de ser tele". Además, admitió que era posible que "he metido la pata" y que lo podría "haber hecho de otra forma".