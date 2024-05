El trabajo de Bruno Vila más allá de los Mozos de Arousa: la prestigiosa profesión lejos de Reacción en cadena

Bruno Vila se ha convertido en uno de los protagonistas de la televisión actual en nuestro país. El joven gallego ha saltado a la fama por ser uno de los miembros de los Mozos de Arousa en Reacción en cadena, el concurso que presenta Ion Aramendi en Telecinco.

Además, también llegó a la final del talent Bailando con las estrellas, también en Telecinco, aunque no guarda tan buen recuerdo de su paso por el programa como muchos podrían pensar.

El concursante de los Mozos de Arousa superó todas las expectativas tras fichar por el concurso de baile de Telecinco. Allí se midió con toda clase de celebridades y a casi todas consiguió vencer, ya Vila se convirtió en el favorito de la audiencia y logró el pase a la final.

A pesar de convertirse en uno de los concursantes más queridos, se convirtió en el más criticado por el jurado. Bruno Vila comenzó a afrontar los problemas con confianza, pero no obvió los comentarios negativos que recibió de cara a la final del concurso.

A pesar de haberse llevado con él el cariño de la audiencia y haber entablado una relación de amistad más allá de plató con su compañera de baile, Bruno no olvida la crudeza y el esfuerzo de aprender una disciplina como una danza desde cero, y más con la presión de la competición constante. Los recuerdos le vinieron a Bruno a la cabeza después de que un enunciado le pareciera muy similar en Reacción en Cadena: "Me he llevado un susto porque por un momento he leído 'chachachá' y digo: uf, qué malos recuerdos".

María González Falcó

Su vida más allá de los platós

Mucha gente conoce al Bruno Vila de la televisión. Pero, ¿a qué se dedica? El gallego es el más joven de los tres componentes del equipo. Tiene 22 años y está concursando ahora también el programa Bailando con las estrellas de Telecinco. Bruno de Mozos de Arousa estudia Derecho, aunque lo ha dejado aparcado temporalmente por el programa.

Momentos divertidos de la fama

Ion Aramendi estaba impaciente porque los Mozos de Arousa nos contaran una divertida anécdota que les había sucedido unos días antes durante su asistencia a un partido de baloncesto y no ha podido contener la risa al escuchar el desenlace de la misma.

Los Mozos de Arousa son unos concursantes muy agradecidos y siempre tienen una sonrisa, y un gracias para los fans que se les acercan por la calle incluso, cuando están durmiendo en el tren. En esta ocasión y según nos ha contado Bruno, estaban viendo un partido de baloncesto en el Wizink Center de Madrid cuando una pareja se acercó a ellos para pedirles una foto. Los concursantes gallegos, como no podía ser de otra manera accedieron a ponerse, bueno, todos no. Borjamina ha dejado claro que él no se puso y Raúl ha intentado disimular diciendo que él se puso solo un poquito. Bruno no se ha escondido y ha explicado que él se puso en la foto hasta que la pareja le dijo que la foto era de ellos solos.

Sí, existe alguien en España que todavía no conoce a los Mozos de Arousa, los jóvenes gallegos que siguen haciendo historia de la televisión día a día y que ya cuentan con más de un millón seiscientos mil euros de premio acumulado.