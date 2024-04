Se descubre el verdadero estado de salud de Isabel Pantoja: "Tiene una cosa seria y podría ser intervenida"

Julián Muñoz ex de Isabel Pantoja, no es el único que parece atravesar un grave estado de salud. La cantante ha tenido que interrumpir su gira a causa de problemas médicos por la patología que sufre desde hace tiempo. La tromboflebitis, una afección que se le diagnosticó hace tiempo y que se ha revelado para sorpresa de sus seguidores, que se quedarán sin ver a la cantante sobre los escenarios hasta nueva orden.

Con un nuevo disco en el mercado y gira en marcha, la tonadillera debe guardar reposo por prescripción médica hasta poder retomar su apretada agenda profesional.

Problema de salud

No es la primera vez que se conoce que la artista tiene problemas de salud. Y es que en los últimos años se ha revelado que la artista ha acudido a Córdoba para tratarse de una enfermedad hasta ahora desconocida. Un tratamiento que ha seguido durante la gira y que ha quedado al descubierto debido a la repentina cancelación.

Isabel Pantoja ha hecho saltar todas las alarmas al tener que suspender su próximo concierto, que se iba a celebrar en Tenerife. Según ha podido saber el equipo de 'Fiesta', la situación de la tonadillera con respecto a su salud sería más seria y preocupante de lo que, a priori, parece. Tenemos todos los detalles al respecto, en exclusiva.

La cantante sufre tromboflebitis, una enfermedad inflamatoria que puede provocar la formación de coágulos en las venas y que suele afectar a las piernas. Pero podría ser algo más delicado, según informa Jorge Moreno en 'Fiesta': "No está pasando por su mejor momento de salud y sabemos que el concierto de Tenerife no sería el único que se suspendería".

"El próximo concierto es el 25 de mayo en Zaragoza y puede que también se suspenda por la información que tiene este programa: la situación de salud de Isabel Pantoja podría no ser tan leve como nos han contado", cuenta el colaborador del programa. Al hilo de esto, todas las miradas se dirigen hacia Amor Romeira, amiga de la tonadillera.

Cuando Emma García le pregunta a Amor si está preocupada por la Pantoja, esta no responde por miedo a que sus palabras confirmen algo que no quiere decir, aunque algunos compañeros interpretan su silencio como un 'sí'. "Yo creo que todo el mundo tiene que parar y pensar más en ella. No puedo tirarme a la piscina, deseo que se recupere al cien por cien y lo dé todo en sus próximos conciertos", dice y confirma que sí, que se podrían cancelar más conciertos.

Podría ser intervenida

Los colaboradores analizan toda la información que se ha ido dando sobre el estado de salud de Isabel Pantoja en las últimas horas, pero es Enrique del Pozo quien va más allá a la hora de afirmar que la cantante "tiene una cosa seria, no grave, pero se tiene que poner en manos de los médicos".