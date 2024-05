Alessandro Lequio, muy contundente con el yerno de Terelu Campos: "Todo delincuente tiene derecho a colarle al juez el cuento de Caperucita"

Desde hace unos meses existe una guerra televisiva abierta entre Alessandro Lequio y el clan Costanzia. Las críticas del primero hacia los segundos, especialmente hacia Carlo, llevan tiempo protagonizando los titulares de las revistas del corazón, así como ocupando horas y horas de programación en los distintos platós de televisión.

El ex de Ana Obregón no ha dudado en comentar y criticar las distintas polémicas y porblemas judiciales en los que se han visto envueltos tanto Carlo Costanzia como sus dos hermanos, Pietro y Rocco -quienes actualmente se encuentran en prisión provisional en Italia tras el presunto intento de asesinato a otro joven a hachazos en Turín-, además de opinar sin demasiado agrado acerca de la nueva relación que el hijo de Mar Flores tiene con Alejandra Rubio, hija de Terelu.

Ahora bien, hasta hace apenas unos días tan solo habíamos conocido y escuchado la opinión de Lequio. Por eso, para aclarar tanto este como los otros frentes abiertos que tiene ahora mismo, Carlo se sentaba en ¡De Viernes! dispuesto a hablar. Y vaya sí habló. “Le toleró muy poco, solo sabe gritar” decía el hijo de Mar Flores en referencia a Lequio. “Ya de por sí, una persona que no sabe hablar en un plató y que lo único que hace es chillar es un poco complicado tener una conversación con él", añadía dejando caer, pese a todo, que la puerta a una posible reconciliación no está del todo cerrada. “Sería precioso que nos acostumbremos a dar segundas oportunidades a la gente", apuntaba el novio de Alejandra Rubio que, por qué no, si las condiciones se dan y el comportamiento del ex de Ana Obregón es el adecuado y el correcto estaría más que dispuesto a dialogar: “Me encantaría tener una conversación con él, si es posible, si supiera mantener un poco el tono calmado”.

Una invitación que al igual que ha sido envíada desde un plató, ha sido recogida también desde otro con un fin de semana de por medio. Y es que, el aludido, Alessandro Lequio respondía este lunes a Carlo en el programa “Vamos a Ver”, del que es colaborador. “Todo el mundo tiene derecho a contar el cuento de Caperucita”, empezaba diciendo Alessandro con un cierto tono irónico e indiferente. “¿Enfático? Tampoco está descubriendo las fuentes del Nilo, enfático soy pero las cosas también las digo, creo yo y ya está, no hay mucho más que decir'', concluía tajante aceptando, sin embargo, esa charla propuesta por el hijo de Mar flores. “Yo me encuentro con todo el mundo, con cámaras, sin cámaras. Lo que tú quieras. No tengo ningún problema. Todo el mundo y todo delincuente tiene derecho a colarle al juez el cuento de Caperucita", sentenciaba Lequio.