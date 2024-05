Carlo Costanzia reacciona tras destaparse su relación con Terelu Campos: "Han tomado un copazo"

Alejandra Rubio sigue en el foco mediático por su comentada relación con Carlo Costanzia. Desde que saliese a la luz que la hija de Terelu Campos salía con el hijo de Mar Flores, conocido entre otras cosas por sus líos con la justicia, la joven no hace más que capear las polémicas en torno a su relación.

Una relación que no ha hecho más que recibir críticas y por la que pocos siguen apostando. Ahora, se ha sabido que el novio de Alejandra se sentará en De viernes para conceder una entrevista. Ocasión que han aprovechado en Así es la vida para sonsacarle a la influencer qué pregunta le haría a su novio si tuviera que entrevistarle en plató.

Pero no solo se esperan jugosas preguntas en el plató esta noche. Los reporteros también se lanzan a preguntar al novio de Alejandra Rubio sobre el bombazo que soltaba en estos días Carmen Borrego, al desvelar que Terelu Campos ya conocería en persona al hijo de Mar Flores.

"Se han conocido"

Tres meses después de comenzar su relación con Alejandra Rubio, la cosa va tan en serio que Carlo Costanzia ya conoce a Terelu Campos. Una información bomba que Carmen Borrego contaba como quien no quiere la cosa este jueves en 'Vamos a ver' tras confirmarse que el hijo de Mar Flores será esta noche el invitado estrella de '¡De viernes!'

"Sí sé que se han conocido. No sé si se han tomado un copazo pero se han conocido", bromeaba la colaboradora haciendo referencia a la copa -de un tamaño considerable- con la que su hermana había celebrado horas antes la clasificación del Real Madrid para la final de la Champions League.

Una revelación que no le ha hecho ninguna gracia a Alejandra Rubio, que se mostraba muy molesta con su tía en 'Así es la vida', sin entender por qué ha contado que su madre y su novio ya se conocen cuando es un tema que no tiene nada que ver con ella: "Yo no lo he contado, es mi vida, no entiendo por qué se cuenta. Si yo no hablo de otras cosas, que no se hablen de mis cosas..." aseguraba enfadada.

Una reacción muy diferente a la de Carlo, que a pocas horas de sentarse de nuevo en un plató de televisión para hablar de su historia de amor con Alejandra y de la detención de sus hermanos Pietro y Rocco Costanzia, se ha dejado ver tranquilo y relajado por los alrededores de su domicilio.

Eso sí, con unos auriculares para no escuchar las preguntas de la prensa, ha evitado revelar cómo es su relación con Terelu, cuándo la conoció o cuántas veces se han visto. Sin nada que decir, Carlo ha guardado silencio sobre su felicidad al lado de la nieta de Teresa Campos y no ha revelado si la familia Campos le ha acogido bien.

Y reservándose para su entrevista en '¡De Viernes!' tampoco ha comentado cómo se encuentran sus hermanos y si ha podido hablar con ellos tras su entrada en prisión acusados de presunto intento de asesinato por agredir brutalmente a un joven en Turín hace un mes.