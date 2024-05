Carrión, sobre las jugadas de la polémica: “Si hubiera sido a favor también me hubiera parecido ridículo"

Luis Carrión lamentó la mala fortuna de sus hombres en el choque de Cornellá, la oportunidad perdida e hizo referencia a las acciones de la polémica en un partido que estuvo marcado por las intervenciones del VAR.

“Estamos teniendo mala suerte en ese tipo de decisiones. Esa jugada que el árbitro cree que es gol cuando nos toca a nosotros es fuera de juego. No entenderé ese fuera de juego en la vida, porque entiendo que no influye en el juego. Hemos hecho un buen partido, muy bueno. Somos un equipo que puede pelear el ascenso. Lo vamos a conseguir, haciéndolo como lo hacemos. Queremos estar en el play-off y hemos demostrado que podemos ganar a quien sea. Lo otro tendrá que analizarlo quien lo tenga que analizar. Y esperamos que algún lo entendamos”, explicó el entrenador en la sala de prensa.

Siguió el entrenador del Oviedo: “El árbitro me dice que ve fuera de juego. Cuando te sucede en contar parece una queja, pero si le pasa al Espanyol también me parecería ridículo. Ha visto fuera de juego, lo respetamos. Es mala suerte, hay que analizar el partido, que hoy hemos hecho muchas cosas bien”.

Carrión expuso que “me he centrado en el descanso en no hablar del árbitro y sí en lo que pasaba en el campo. Pasaron muchas cosas de la previstas, y quería centrarme en el juego, aunque no es sencillo. En la segunda parte me gustó el equipo, metimos matices, fue diferente pero lo entendimos bien. Ha sido un partido completo. Es una pena que pasemos a analizar por qué se pitó esto o lo otro. El partido me hace estar ilusionado. Hay que ganar el domingo y olvidarse de todo lo demás. Hay que sobreponerse a todo”. Y acabó con optimismo: “Sigo pensando que será el año, aunque haya con palos en las ruedas, pero será. Sino, veremos qué hemos hecho para no lograrlo. Estamos preparados para luchar por el ascenso”.