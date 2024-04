Preocupación por el estado de salud de Anabel Pantoja: acaba llorando y pide a su novio que deje de grabar

Anabel Pantoja lo cuenta todo a sus seguidores a través de Instagram. Desde sus viajes como influencer, sus colaboraciones con marcas, su día a día con amigos, familia o su novio David y hasta sus infortunios, cosa que parece sufrir últimamente.

La sobrina de la tonadillera más famosa ha subido en redes la caída que ha sufrido en una piscina natural de Gran Canaria. Su pie se ha introducido en un socavón y ha acabado dolorida y llorando, hasta pidiendo a su novio que dejase de grabar.

Un aparatoso accidente del que ha dado cuenta en sus redes. "Voy a ver cómo puedo denunciar esto", decía la influencer.

El pasado mes de enero, Anabel Pantoja decidía dejar de esconderse y confirmar su relación con David Rodríguez. El fisioterapeuta de Isabel Pantoja, razón por la que la pareja se habría llegado a conocer, es de las Islas Canarias, donde la sobrina de la tonadillera se estableció unos años atrás. Ha sido allí donde ha vivido en las últimas horas una situación que ha enturbiado su fin de semana de desconexión junto a su chico.

El percance

La sevillana, afincada en Gran Canaria, ha compartido con sus seguidores un vídeo con el que muestra cómo son “sus sábados” desde que decidió trasladarse a la isla. En las imágenes, aparece saltando en una piscina natural ubicada en medio del océano, dejando evidencia del feliz momento que ha compartido con su novio, quien estaba junto a ella.

Sin embargo, su aventura en el agua ha finalizado antes de lo que ambos hubiesen preferido. La razón es el incidente que la influencer ha sufrido cuando estaba andando por los alrededores del lugar: “Justo os acabo de subir la piscina… Pues nada, yendo para allá he metido el pie en un socavón porque hay un camino de tierra y piedras justo al lado precioso pero he metido el pie en un socavón”.

Las consecuencias

Es entonces cuando Anabel Pantoja ha contado cuáles han sido las consecuencias del percance sufrido: “Se me ha doblado el tobillo, me he caído, me he pegado unas hostia. He apoyado esta mano, lo cual no la puedo mover del dolor que tengo”, ha explicado.

Además, ha querido hacer un llamamiento a los de la localidad de Mogán para denunciar lo ocurrido: “Voy a mirar a ver cómo puedo denunciar esto porque me he caído yo que soy joven pero se cae una persona mayor y no lo cuenta”, ha sentenciado.

Aunque ha querido tranquilizar a sus seguidores señalando que no se trata de nada “grave pero hay que arreglar ese paseo”, ha finalizado el vídeo entre lloros y pidiendo a su novio que dejase de grabar.