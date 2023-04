Nadie duda de que Marta Riesco no pasa por su mejor momento. Sobre todo tras la sonada ruptura con Antonio David. Sin embargo, la reportera, que está centrada en su trabajo como influencer, ha sido muy escueta a la hora de hablar sobre el momento que está viviendo... hasta ahora. Y es que Marta Riesco ha decidido sincerarse publicando un vídeo en sus redes donde asegura que "estoy atravesando uno de los peores momentos de mi vida".

Pero recapitulemos, porque en los últimos meses muchas cosas han pasado en la vida de Marta Riesco. La reportera estaba saliendo con Antonio David y trabajaba feliz como reportera del programa Fiesta, que presenta Emma García en Telecinco los fines de semana. Sin embargo, durante una rueda de prensa del extorero José Ortega Cano, la reportera tuvo un encontronazo con la colaboradora de otro programa de su misma cadena.

La cosa no quedó ahí. Marta Riesco dejó temporalmente de trabajar y se dedicó a amenazar a otros colaboradores de su propia cadena de televisión, asegurando que sabía cosas de ellos que podría hundirles. Entre otros, Marta Riesco citó concretamente a Belén Esteban o al Maestro Joao. También denunció por otro lado, una campaña de acoso hacia su persona, pidiendo ayuda a la dirección de Mediaset.

Después de unas semanas de baja, y tras recuperar el alta, Marta Riesco volvió a su programa, Fiesta, recuperando su trabajo. Sin embargo, eso no le duró más que unas semanas, obteniendo un despido disciplinario contra el que aseguró que batallaría en los tribunales.

Sin trabajo en la televisión, la colaboradora se centró en las redes sociales y en su trabajo como influencer. Pero nada haría presagiar lo que ocurrió la semana pasada, cuando anunció a través de sus redes sociales que había roto su relación con Antonio David y culpaba de lo ocurrido a la hija de éste, Rocío Flores. Y desde entonces mucho se ha hablado sobre lo que le ocurrió a la pareja, aunque Marta Riesco ha sido muy escueta a la hora de hablar sobre lo ocurrido y ha seguido haciendo publicaciones más triviales.

Vídeo

Sin embargo, la reportera no ha podido más y ha hecho un vídeo en el que explica cómo se encuentra actualmente. "Siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mí, recibo mensajes que me dicen que no voy a recuperar mi carrera, mi profesión, y es duro levantarse y saber que estás en un momento en el que todo se ha venido abajo y tampoco sabes muy bien por qué y cómo has llegado hasta aquí", comienza diciendo la reportera.

Eso sí, asegura que, "aunque estoy atravesando uno de los peores momentos de mi vida, no voy a dejar que la pena me coma, soy muy afortunada por tener a mi familia con salud y unos amigos espectaculares, voy a luchar hasta que no me quede aliento para recuperar mi vida y mi profesión".