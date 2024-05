La Malatería tendrá apartamentos de alquiler barato para mayores con servicios comunes

Si el lugar de la Malatería, en San Lázaro, pasó de ser hospital medieval de leprosos a una residencia de mayores cerrada hace más de una década, el edificio de 1929 ofrecerá ahora servicios parecidos pero con un formato pionero. El Principado, que aprobó ayer una partida de 1,45 millones para lanzar la licitación del nuevo proyecto, incluirá 29 "alojamientos dotacionales", un modelo que la Consejería de Vivienda pone en marcha por primera vez en Oviedo y que consiste en residencias temporales para determinados sectores de la población, personas mayores, en este caso.

El proyecto se convierte, así, en una suerte de revisión del anterior modelo de residencia de mayores. Ahora se ofrecerá un centro de día con 70 plazas y, ligado a él, 29 apartamentos, de distintas capacidades, con servicios independientes pero ligados al bloque residencial principal que les ofrecerá determinados servicios. Esos pisos se comercializarán con un alquiler asequible, a un precio de entre 8 y 9 euros el metro cuadrado, más las tarifas que ofrezca el centro de día para determinados servicios.

Eso, en cuanto al continente. En este caso el contenido es muy importante, porque si el Principado ha ido retrasando este proyecto, anunciado hace casi dos años, ha sido por la presión vecinal ejercida por la plataforma "La Malatería no se tira". Una de las portavoces del colectivo, Berta Rodríguez, mostraba ayer su contento pero anunciaba, también, su posición "vigilante" para que se cumpla lo acordado.

Rodríguez recordó que en la primera reunión con la Consejería la previsión era el derribo total del inmueble, en la segunda lograron la protección de la fachada y en la tercera, y definitiva, consiguieron el acuerdo por el que se conserva todo el cuerpo frontal del edificio y parte de la zona ajardinada.

El nivel de protección alcanzado podría ser incluso mayor, porque la licitación que lanza ahora la Consejería de Vivienda premiará en el baremo, entre las ofertas presentadas, aquellas que amplíen la conservación tanto del inmueble como de las zonas ajardinadas.

Berta Rodríguez explica, no obstante, que hubieran preferido una mayor protección del jardín, que ahora, en los pliegos sobre los que las empresas diseñen sus ofertas podrán utilizar casi la totalidad de la trasera del edificio, limitando la zona verde, si no hay mejoras en las propuestas, "a un pasillo".

En el proyecto aprobado ayer por el Principado, la administración regional aporta 1,45 millones, correspondientes a fondos europeos "Next Generation" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los 4.839.023 euros restantes los sufragará la entidad que resulte adjudicataria del derecho de superficie, hasta llegar al total de 6,289 millones de inversión.

La fórmula de licitación consistirá en un mecanismo de colaboración público-privado mediante la concesión de derechos de superficie por un plazo de 75 años. De este modo, la adjudicataria asumirá también la construcción, promoción y mantenimiento de los inmuebles, siempre bajo la supervisión y el control del Principado.

La partida autorizada por el Consejo de Gobierno para la actuación en Oviedo se suma a otra decisión adoptada el 26 de abril: el gasto de 10.370.000 euros para la construcción de 294 viviendas destinadas al alquiler asequible para jóvenes en Gijón y Siero. Se da luz verde así a una partida global de 11,8 millones para edificar 323 pisos.

El consejero Ovidio Zapico (IU-Convocatoria por Asturias) calificó la licitación del proyecto de "muy buena noticia para Oviedo" y agradeció al grupo municipal de su partido haber facilitado el diálogo con la plataforma "La Malatería no se tira". Para Zapico, el acuerdo es "histórico" y agrada a todas las partes. "Cuenta con el respaldo de la ciudadanía", destacó, "he hablado con el Alcalde (Alfredo Canteli) y también está satisfecho". En parecido sentido, el portavoz de IU en Oviedo, Gaspar Llamazares, consideró el acuerdo "una demostración de que es posible proteger patrimonio creando vivienda pública de alquiler asequible y con acuerdos". "Me remito a esta experiencia para decirle al equipo que podemos seguir por ese camino durante todo el mandato", expresó en clara referencia al futuro de La Vega.

