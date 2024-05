Educación niega la plaza a un alumno en el IES de La Corredoria "por su discapacidad", denuncia su madre

Gemma Díaz ha iniciado una recogida de firmas para que su hijo pequeño, que empezará 1.º de ESO, pueda incorporarse el próximo curso al IES de La Corredoria como el resto de sus compañeros. "Exigimos nuestra plaza en ese centro, que fue rechazada por la Consejería de Educación por una discapacidad física", se puede leer en las hojas en las que ya han recabado en muy poco tiempo centenares de apoyos en el barrio de La Corredoria para presentarlos ante el departamento regional. A estos se unen los logrados en la plataforma digital "Change.org".

La madre del alumno afectado por la decisión del Principado denuncia que "se le niega injustamente la plaza porque el centro no dispone del personal de apoyo que tiene en el colegio". Su hijo sufre pseudoacondroplasia y "tiene problemas en una rodilla, de la que se tiene que operar, por lo que algunos días tiene que utilizar una muleta o una silla de ruedas", dijo Gemma Díaz. Esos días necesita que una persona le ayude en el centro para trasladarse y llevar los libros pero en el IES de La Corredoria no disponen de ese recurso.

"Todos sus compañeros van a ese centro y ahí estudia su hermano también", recalcó su madre que insta a la Consejería de Educación a reconsiderar su decisión y a reservar la plaza en el IES de La Corredoria. Pero el Principado, que puso en marcha hace unas semanas el proceso para solicitar plazas de cara a próximo curso escolar, "nos dice que puede ir a los institutos de La Ería o el de Lugones, o los colegios concertados La Inmaculada y Dulce Nombre de Jesús". Pero Gemma Díaz ha contestado que su hijo quiere incorporarse al IES de La Corredoria con los alrededor de cien compañeros con los que en unas semanas terminará 6.º de Primaria.

"¿Cómo hago yo para llevar a uno de mis hijos a un centro y a otro a otro?", trasladó, resaltando la distancia que hay entre ellos. Gemma Díaz dejó patente en la documentación presentada en la Consejería que no está conforme con la decisión, pero lleva días esperando a una respuesta de Educación que no ha llegado.

Dentro del procedimiento de admisión establecido por el Principado tanto para incorporarse a los colegios como a los institutos, ya se han solicitado las plazas, pero aún no se han elaborado las listas definitivas que incluirán a los alumnos que acudirán el próximo curso a cada centro. La intención de Gemma Díaz, que agradece el apoyo que está recibiendo en el barrio, es convocar una concentración para protestar ante la Consejería de Educación ante una decisión que es "injusta", dijo. "Ya me he dirigido a la Policía Local para informarme", señaló.

El IES de La Corredoria es el centro público adscrito para los tres colegios públicos que funcionan en el barrio. Estos son La Corredoria, al que acude el hijo de Gemma Díaz, el centro Poeta "Ángel González" y el Carmen Ruiz-Tilve, el de más reciente construcción.

Junto a este colegio se está levantando un nuevo instituto, pero no estará listo para el próximo curso. Las familias del barrio de La Corredoria tendrán que esperar al siguiente, el de 2025-2026, para que abran sus puertas esas instalaciones.

