Nuria Fergó alertaba través de sus redes sociales del ingreso hospitalario de su futuro marido, Juan Pablo Lauro, en la UCI del Hospital Santa Elena de Málaga. Informaba a la comunidad de sus seguidores justificando así lo desaparecida que había estado durante unos días. "Me he llevado un susto bastante grande. Me llamaron el domingo para decirme que a mi chico le habían ingresado en la UCI, en Torremolinos. Así que me vine corriendo para estar con él" explicaba la artista a través de su perfil de Instagram

Este jueves, hemos podido hablar con Irene Villa y nos ha explicado cómo se encuentra su exmarido, quien permanece ingresado en la UCI y con el que ya sabemos que mantiene una boita relación: "Afortunadamente está todo bien. La verdad que hemos pedido, hemos rezado". La escritora desvelaba que "justo el día que tenía que mis hijos irse con él, pudimos hablar con él y me dijo no puedo tener a los niños, sigo en Málaga", lo que ha supuesto "un revés de la vida que, a veces, la vida te para y bueno pues desearle que esté, que lo está".