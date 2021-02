"El Auténtico" sale de la cárcel tras 34 años en prisión: "Me arrepiento de lo que hecho, ahora quiero rehacer mi vida"

"Apuñale a un preso pero era un violador y en el patio de la cárcel no soportaba ver ni a un violador ni a un maltratador". Fernando Suárez Acevedo, "El Auténtico", es un hombre libre tras casi 34 años en distintas cárceles. "He visto muchas atrocidades, la cárcel es sobrevivir día a día", asegura. Tras una infancia difícil en una familia desestructurada, Fernando comenzó a consumir drogas con 14 años. "Dejé el colegio y fui por mal camino. Yo soy Fernando pero dentro de mí hay convive una bestia que es El Auténtico", lamenta. Ahora a punto de cumplir 59 años, Fernando se arrepiente de su pasado y quiere rehacer su vida. "Ahora soy una persona normal que no delinque".